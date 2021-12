El príncipe William confiesa que padeció crisis de salud mental

Este lunes se estrenó el episodio Time to walk, del podcast de Apple Music, en el que el príncipe William confiesa que atravesó una profunda depresión y crisis mental a consecuencia de su heroico rescate de un niño gravemente herido, cuando era piloto de helicóptero para el servicio de ambulancia aérea.

➡️ La duquesa de Cambridge reafirma su compromiso con la niñez británica

Aunque en el episodio, el Duque de Cambridge no revela muchos detalles del acontecimiento, medios británicos confirman que se trata de un niño llamado Bobby Hughes, que fue atropellado cuando tenía cinco años, mientras jugaba con sus amigos fuera de su casa.

Local Miriam Rodríguez concluye suplencia

“Simplemente sientes el dolor de todos, el sufrimiento de todos, y ese no soy yo. Nunca había sentido eso antes”, relató.

“ Lo único que importaba en ese momento era salvarlo. Sus padres estaban gritando, llorando desesperadamente y todo eso, se te queda, vive contigo. Esa noche me fui a casa, no lloraba pero por dentro sentía una tensión profunda que al final, no pude procesar”, comparte.

El nieto de la reina Isabel II, añadió que semanas después del trágico accidente, su dolor se intensificó, “sentía que el mundo entero se estaba muriendo”.

Es por eso que, para recuperarse de esas crisis, el también heredero a la corona británica, quiso compartir esos sentimientos con sus compañeros, y demostrar su apoyo a la familia de Bobby, quien padeció daño cerebral entre otras lesiones graves.

“Caminar ha sido muy importante en mi vida durante las buenas y malas, llueve o truene. Me brinda una oportunidad para despejar mi mente y ganar algo de perspectiva. Es una parte clave de cómo manejo mi salud metal, puede ser un ejercicio muy sociable o en completa calma y aislamiento”, reveló.

El príncipe William revela que caminar es la medicina ideal para despejar la mente. Foto: Instagram @@dukeandduchessofcambridge

Guillermo también comparte algunos momentos personales como su disgusto de despertar temprano o que su pequeña hija, la princesa Charlotte se emociona al escuchar Waka Waka, la exitosa canción de Shakira que fue el tema musical del Mundial 2010 Sudáfrica, así como recuerdos junto a su madre, la princesa Diana de Gales, cuando cantaban algunos temas de Tina Turner.

Con este proyecto, el esposo de Kate Middleton, busca inspirar a más personas a que se tomen enserio su propia salud mental y se activen. “Con la esperanza de inspirar a que las personas se tomen un tiempo extra para su propia salud mental, voy a compartir una lección de vida”, se lee en la descripción de una serie de imágenes compartidas en la cuenta de Instagram de los duques.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El capitulo que dura aproximadamente 38 minutos fue grabado, mientras el príncipe hacía una caminata entre la iglesia de Santa María Magdalena y su residencia en Anmer Hall, en Norfolk y que a su petición, estará disponible completamente gratis.