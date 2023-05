El rey Carlos III utilizará los mismos ornamentos de su madre Isabel II en la coronación

Faltan cuatro días para que oficialmente Carlos III sea proclamado rey, un acontecimiento que marcará una nueva era en el Reino Unido luego de 70 años.

Para este especial momento, ya se han revelado más detalles sobre la ceremonia religiosa que se celebrará el próximo 6 de mayo en la Abadía de Westminster, a las 12:00 horas, tiempo local de Londres.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Royal Family (@theroyalfamily)

El palacio de Buckingham ha anunciado que el rey Carlos III, reutilizará los históricos ornamentos de las anteriores coronaciones, tanto de su abuelo, el rey Jorge VI en 1937 y de su madre, la reina Isabel II en 1953.

“El rey reutilizará prendas de vestir históricas de la colección real, usadas por monarcas anteriores en sus coronaciones. Los ornamentos se usarán mientras su majestad sea coronada por el arzobispo de Canterbury en la Abadía de Westminster”, se lee en su página web.

Estás son las piezas históricas

La supertúnica

Fue hecha en 1911 para la coronación del rey Jorge V, que tuvo lugar el 22 de junio de 1911, por Wilkinson and Son, fabricantes de túnicas y sastres. Posteriormente, fue usada por el rey Jorge VI en su coronación el 12 de mayo de 1937 y por la reina Isabel II el 2 de junio de 1953.

Aunque esta pieza data del siglo XX, su forma ha evolucionado poco a poco desde las coronaciones medievales. Su diseño se basa en vestiduras de sacerdotes y religiosas.

Cada lado de la parte delantera, cuenta con una banda bordada con hilos en espiral, que toman la forma de tallos frondosos utilizando la técnica de orfebrería.

El bordado fue realizado en 1911 por la Ladies Work Society y, como parte de la tradición centenaria de la Supertunica, se basa en vestiduras eclesiásticas de la época medieval.

Hebilla del Cinturón / Cortesía @Theroyalfamily

Manto imperial

El Manto Imperial se usará sobre la supertúnica y tiene un diseño similar al de una túnica. El manto utilizado por su majestad el próximo sábado, se hizo para la coronación del rey Jorge IV en 1821, y ha sido usado por los reyes Jorge V y VI y la Reina Isabel II.

Es la vestimenta más antigua que se utilizará en el Servicio de coronación; fue fabricado por el sastre John Meyer en 1821.

Está hecho de tela de oro, plata e hilo de seda, flecos de lingotes de oro y un cierre de oro.

La tela de oro está tejida con rosas, cardos, tréboles, coronas, águilas y flores de lis. El cierre de oro tiene la forma de un águila.

Cinturón de la espada

Durante el servicio de coronación, el cinturón de la espada se colocará alrededor de la supertúnica. La espada de ofrenda con joyas se sujeta a la cintura del nuevo monarca.

El arzobispo presentará la espada al monarca mientras dice, “debe usarse para la protección del bien y el castigo del mal”. Luego, la espada se retira y se coloca en el altar de la Abadía de Westminster, antes de que sea investido con el manto imperial.

Históricamente, el cinturón es suministrado por la Worshipful Company of Girdlers para cada coronación. Su majestad ha optado por reutilizar el que fue hecho para la coronación de su abuelo, el rey Jorge VI, el 12 de mayo de 1937.

Guantes de la coronación

El guante de coronación o guantelete está hecho para que de ponga en la mano derecha del rey Carlos III, quien ha decidido reutilizar el que fue hecho para la coronación de su abuelo, el rey Jorge VI, en aras de la sostenibilidad y la eficiencia.

Guante real / Cortesía @Theroyalfamily

Fue presentado por la Worshipful Company of Glovers, hecho por Dents the glovemakers, y bordado por Edward Stillwell & Company en 1937. Este guante ha sido conservado por Dents con el apoyo de la Worshipful Company of Glovers.

El guante se usa para sostener el cetro del soberano durante la coronación y luego se retira antes de procesarlo en la silla del trono. Está hecho de cuero blanco y la muñeca está bordada con hilo de metal dorado, alambre y lentejuelas en forma de emblemas nacionales que incluyen la rosa Tudor, el cardo, el trébol, las hojas de roble y las bellotas y la muñeca está forrada con satén rojo.