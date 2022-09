Reina Isabel II: La visita de la monarca a Oaxaca y su amor a las artesanías (Fotos)

Este jueves se dio a conocer el fallecimiento de la reina Isabel II, una de las monarcas más longevas en la historia y que marca el fin de un legado al frente de la corona inglesa.

Por eso es importante recordar que en la década de los 70, el entonces presidente de México, Luis Echeverría Álvarez, logró pactar la primera visita de Isabel II del Reino Unido a nuestro país.

Durante 6 días, su Majestad arribó a México con su esposo, el príncipe Felipe, con la intención de unir lazos entre ambas naciones, sin embargo, esto no evitó que la reina de Gran Bretaña conociera un poco de las tradiciones, costumbre y gastronomía mexicana.

En la visita, la monarca recorrió distintos estados como la Ciudad de México, Quintana Roo, Guanajuato y Oaxaca, visita que recordaremos hoy.

Isabel se cautivó con las artesanías mexicanas

De acuerdo con el sitio viveoaxaca.org, Isabel II conoció durante su visita al estado oaxaqueño a algunos trabajadores de telares y artesanías, donde fue capturada por la cámara disfrutando de las obras realizadas por manos mexicanas.

Durante su estancia, se asegura que la reina compró cerámica, manteles, cobijas, un pescado de barro dorado de Tonalá, y muchas joyas del orfebre oaxaqueño; todas las compras fueron en una exhibición privada en un salón.

Estoy saboreando la habilidad de las yemas de los dedos de los artesanosReina Isabel II durante su visita a México





Por su parte, el príncipe Carlos compró una mesa llena de cerámica pidiendo que se la enviaran toda hasta el palacio, se estima que la compra fue de más de 200 mil pesos. Todo fue pagado en libras esterlinas y en efectivo.

Isabel visitó una zona arqueológica

Continuado con el viaje, la monarca visitó el Templo de Santo Domingo, considerado uno de los templos más hermosos de Latinoamérica, y que la reina disfrutó por su estructura y los dominicos que adornan el techo.

Por la noche fue testigo de la Guelaguetza en la Plaza de la Danza, donde se presentaron representaciones de danza donde tuvo la oportunidad de admirar los trajes de Jamiltepec, etnia triqui, Usila y otros más que la cautivaron con su belleza.

La reina también tuvo la oportunidad de visitar la zona arqueológica de Monte Albán, mostrándose en todo momento maravillada por la riqueza cultura que tiene Oaxaca.