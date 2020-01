Isabel II detiene plan del príncipe Harry y Meghan

"Las discusiones con el duque y la duquesa de Sussex se hallan en un estado preliminar. Comprendemos su deseo de iniciar otro camino, pero son cuestiones complicadas que requieren tiempo para ser resueltas", explicó el comunicado de la Familia Real Británica, tras el anuncio de los duques de Sussex, Harry y Meghan Markle de renunciar a los beneficios y responsabilidades que les brinda la corona británica.

La idea de la pareja es "trabajar y ser financieramente independientes", como lo anunciaron ayer en su cuenta de Instagram Sussexroyal.

El corresponsal de la cadena BBC en el palacio Jonny Dymond, dijo en Twitter: "La BBC entiende que ningún otro miembro de la Familia Real fue considerado antes de que Harry y Meghan emitieran su declaración personal y se entiende que el palacio está decepcionado".

El mensaje de los duques habla de sus planes de cambiar su residencia a Norteamérica, decisión que surgió casualmente después de realizar un viaje el mes pasado por Candá, donde Meghan Markle vivió por siete años mientras grababa la serie de televisión Suits.

"Tenemos la intención de dar un paso atrás como miembros senior de la familia real y trabajar para ser financieramente independientes, mientras continuamos apoyando plenamente a su majestad la reina", explican.

"Después de muchos meses de reflexión y discusiones internas, hemos decidido hacer un cambio este año para empezar a forjar un nuevo papel progresivo en esta institución. Ahora planeamos compaginar nuestro tiempo entre el Reino Unido y Norteamérica, mientras continuamos honrando nuestro deber con la reina, la Mancomunidad (de Naciones) y nuestros patrocinios", informan los duques en el comunicado. El príncipe Harry, sexto sucesor al trono y su esposa informaron que están por crear una "nueva entidad de caridad" y que posteriormente darán más detalles al respecto.

Según el diario londinense The Times, tras el escándalo del comunicado de los duques , estos podrían ver su vida volteada al revés por la decisión de seguir su propio camino, incluso podrían tener que pagar el alquiler en Frogmore Cottage, la casa de Windsor que fue remodelada recientemente para ellos.

El mismo diario informa que lo que pudo detonar ciertas diferencias fue la foto navideña en el Palacio de Buckingham, donde la reina aparece con su nieto el príncipe Jorge y su nieto William junto al príncipe Carlos. En la imagen familiar ha resultado notoria la ausencia del príncipe Harry y su familia.

La comunicadora y especialista en temas de realeza Gabriela Morales Casas, en entrevista con El Sol de México afirma que existe un conflicto familiar entre los duques de Sussex que va más allá de sus planes personales.

"Fue en octubre del año pasado cuando Harry dio una entrevista a la BBC de Londres para hablar de su documental Un viaje a África y el reportero le preguntó qué tan precisas eran las acusaciones sobre su mala relación con su hermano William y Kate, a lo que Harry afirmó que su relación había decaído y que eso pasaba por la presión a la que estaba expuesta su hermano, pero que él siempre estaría para él y que siempre serían hermanos. El duque de Sussex en ese momento afirmó que se negaba a continuar con la presión de la realeza", narra Morales.

QUÉ IMPLICA RENUNCIAR A LOS BIENES DE LA REALEZA

Harry es miembro senior de la Casa real Británica y en caso de renunciar a sus bienes tendría que renunciar a su obligaciones con las Fuerzas Armadas Británicas y otros compromisos que debe dejar en manos de un sucesor. "Un miembro senior, es aquel que tiene cercanía a la corona y es acreedor a ciertas responsabilidades con la corona a diferencia de otros miembros. En algunas casa reales este término se define por línea de sucesión o por consanguiniedad inmediata.

"Es un título que otorga la reina y Harry al renunciar a éste no vivirá más de los impuestos de los británicos, no recibirá ningún ingreso de la corona. Pero tras el retiro del duque de Edimburgo Harry se quedó con ciertos roles que debe cumplir con la Real Fuerza Aérea británica (RFA). Él es almirante y no puede simplemente renunciar, tiene que dejar a alguien estas responsabilidades", afirma Morales.

La experta dice que los planes del príncipe en Norteamérica podrían basarse en crear allá una corresponsalía de la monarquía británica y a través de sus acciones filantrópicas, ser una especie de embajador junto con Meghan Markle de la Casa Real Británica.