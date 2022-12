Jeremy Clarkson agrede a Meghan Markle a través de su columna en el diario "The Sun"

Indignación y rechazo de miles de personas alrededor del mundo han causado los agresivos comentarios escritos por el periodista británico Jeremy Clarkson, contra la duquesa de Sussex, Meghan Markle, los cuales fueron publicados recientemente en el diario londinense The Sun.

“Odiaba a Meghan a nivel celular. Por la noche, no puedo dormir mientras me acuesto allí, rechinando los dientes y soñando con el día en que la obliguen a desfilar desnuda por las calles de todos los pueblos de Gran Bretaña mientras la multitud grita '¡Qué vergüenza!' y le arroja montones de excrementos.

NO Jeremy Clarkson. Not on any level, in any circumstance, is it ok to write this stuff about any woman & absolutely NO to "everyone who's my age thinks the same"

No no no. We absolutely do NOT think the same.

Listen to the noise Jeremy. The crowds are chanting "shame on YOU" pic.twitter.com/OzCt9lHG16 — Carol Vorderman (@carolvorders) December 18, 2022

“Todos los que tienen mi edad piensan de la misma manera. Pero lo que más me desespera es que la gente más joven, especialmente las chicas, piensa que es cool. Creen que era una prisionera del Palacio de Buckingham, obligada a hablar de nada más que bordados y gatitos”, describe Clarkson en su publicación.

Tras estos comentarios, la Ipso, Organización de Estándares de Prensa Independiente del Reino Unido, ha recibido hasta el momento, más de 12 mil demandas del público y sus representantes comentaron en entrevista a BBC News, que las quejas están siendo evaluadas de acuerdo con su debido procedimiento.

La hija de Jeremy, Emily Clarckson, salió en defensa de Markle, tachando los comentarios de su padre como un acto misógino y deplorable.

Jeremy Clarkson se retractó / Cortesía @Jeremy Clarkson

“Mis puntos de vista son y siempre han sido claros en lo que respecta a la misoginia, el acoso y el trato de las mujeres por parte de los medios. Quiero dejar muy claro que me opongo a todo lo que mi padre escribió sobre Meghan Markle”.

Ante esto, Clarkson dijo que su texto solo era una referencia a Game of Thrones, “oh querida. Prefiero poner mi pie en esto. En una columna que escribí sobre Meghan, hice una torpe referencia a una escena en Game of Thrones y esto ha caído mal con mucha gente. Estoy horrorizado de haber causado tanto daño y seré más cuidadoso en el futuro”.

The Sun eliminó la columna de Clarkson de su sitio web, mientras que la nota generó 12 mil quejas, casi tantas como recibió Ipso sobre todas las historias en todo 2021.

El documental es de los más vistos / Cortesía Netflix

Las reacciones del periodista británico surgen después de la primera entrega de la serie Harry & Meghan, donde los duques de Sussex describen la forma en que el acoso de los medios afectaron su vida y el impacto que ocasionaron en su salud mental.

Edward Faulks, presidente de Ipso, está evaluando el caso por una posible violación de los estándares de prensa. “He pasado las últimas 48 horas lidiando con miles de quejas relacionadas con la columna del sábado de Jeremy Clarkson sobre la duquesa de Sussex, en la que el columnista dijo que detestaba a Meghan “a nivel celular”.

El primer volumen de la serie documental debutó con 81.55 millones de horas vistas, la cantidad de horas vistas más alta de cualquier título documental en una semana de estreno. La serie de la directora nominada al Oscar, Liz Garbus, apareció en la lista Top 10 TV en 85 países, incluyendo el primer lugar en el Reino Unido. Después de sólo cuatro días, alrededor de 28 millones de hogares han visto los primeros tres episodios (81.55 millones divididos entre 2.9 horas).