Kate Middleton reaparece en la final de Wimbledon: Es genial estar de vuelta

La princesa de Gales, Kate Middleton, hizo su segunda aparición pública durante la final varonil del torneo de tenis de Wimbledon, después de anunciar que fue diagnosticada con cáncer.

Hace unos meses la familia Real estuvo envuelta en rumores sobre el paradero de la princesa de 42 años, hasta que fueron desmentidos con el anuncio de que su ausencia se debía a que en enero pasó dos semanas hospitalizadas tras someterse a una operación abdominal y posteriomente informar que se encontraba recibiendo quimioterapia preventiva porque fue diagnosticada con cáncer.

Sin embargo, tras la mejoría de su salud, el 15 de junio hizo su primera aparición pública desde diciembre, para presenciar el "Trooping the Colour", un desfile militar que se realiza cada año con motivo del cumpleaños oficial del rey Carlos.

¿Cómo fue la participación de Kate Middleton en Wimbledon?

Kate Middleton llegó al torneo de Wimbledon acompañada de su hija Charlotte, de 9 años. Al pisar la cancha central fue recibida con una larga ovación por parte de los asistentes, quienes incluso se pusieron de pie para aplaudir.

A wonderful Centre Court welcome for our Patron HRH The Princess of Wales 💜#Wimbledon pic.twitter.com/HGcphka27P — Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2024

Antes de la competencia entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, tanto Kate como su hija se dieron la oportunidad de visitar a algunas mujeres con un desempeño sobresaliente en el tenis como Barbora Krejčíková, ganadora de Wimbledon por primera vez, que le regaló una raqueta como la de ella a Charlotte.

La princesa también se reunieron con Emma Raducanu, Lucy Shuker, Lily Miyazaki, Sonay Kartal y Flora Johnson antes de la final individual masculina.

Desde hace varios años Kate Middleton asiste a este torneo para entregar los premios, de hecho, al convertirse en campeón de Wimbledon este año, el español Carlos Alcaraz recibió el premio de la misma princesa de Gales.

"Es genial estar de vuelta en @Wimbledon ¡No hay nada como The Championships!", escribió la princesa en una publicación.

Además, Middleton compartió un video recopilando algunas de las actividades que realizó en su regreso al torneo.

Congratulations @carlosalcaraz on your remarkable victory.



Thank you to everyone who works so hard to make @Wimbledon the spectacle that it is 👏 🍓 🎾 pic.twitter.com/Ko99725iYR — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) July 14, 2024

Mientras que en la final de la Eurocopa 2024, en la que se enfrentarán España e Inglaterra, estarán representando a la Casa Real el príncipe William y su hijo George.