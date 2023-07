Kate Middleton tiñe de verde el verano, así son sus looks de temporada

Desde su llegada a la familia real británica, la princesa de Gales, Kate Middleton se ha convertido en una de las royals más perseguidas y populares de Europa, no sólo por su carisma y personalidad, sino por convertirse en un ícono de moda, así como en su momento lo hizo su suegra, la desaparecida Lady Di.

A lo largo de 12 años, la esposa del príncipe William ha demostrado ser una amante de la moda, pues posee un elegante y sofisticado estilo a la hora de vestir, con el cual, en cada aparición pública se vuelve tendencia con looks que según los expertos de moda londinenses, logran agotarse en cuestión de minutos, ya que la mayoría de sus prendas son de marcas locales.

Amada por unos y odiada por otros, es cierto que Middleton sabe lucir ad hoc en cada temporada. Entre sus prendas favoritas destacan los abrigos largos, blazers y vestidos.

Desde que entró el verano, Middleton de 41 años ha lucido varios looks que tienen un común denominador, el color verde, pero en diferentes tonalidades, que van desde el verde esmeralda hasta el limón y pastel.

La princesa de Gales ha lucido diferentes looks y estilos en color verde. Foto: @kate.princessofwales

El primero fue un ligero vestido con animal print en color verde con blanco, de manga larga, con una cintaajustable en la cintura y botones al frente. Hecho cien por ciento de seda por la firma Ceffin, que combinó con unos stilettos blancos de Jimmy Choo y joyería de Kiki McDonough.

Conjunto de dos piezas en color verde limón. Foto:@kate.princessofwales

Este look lo lució durante su visita al centro de niños Riversley Park en Nuneaton Warwickshire en junio pasado. Según la página web de la firma inglesa, este vestido ya no se encuentra disponible.

Los vestidos de tipo camisero, son piezas ideales para el verano, pues al ser ligeros te mantienen fresca, además tienden a ser coloridos, lo que te permite combinarlo con diferentes accesorios.

Para la inauguración del campeonato de Wimbledon, la princesa lució un look inspirado en la década de los 80, con un blazer de la firma Balmain en verde menta con solapas y botones grandes que combinó con una falda larga plisada en blanco y unas zapatillas blancas.

En el campeonato de Wimbledon, la princesa lució un blazer de la firma Balmain en verde menta. Foto: @kate.princessofwales

Mientras que para la final de singles, optó por el mismo estilismo, falda y blazer. En esta ocasión fue un conjunto en verde limón con una falda plisada en seda de self-portrait combinado con una chaqueta a medida de manga corta con botones al frente, cintilla ajustable en la cintura y con cuello.

Kate Middleton siempre luce atinados looks. Foto:@kate.princessofwales

En la gran final del torneo, optó por otro vestido largo verde en tono esmeralda con ligera abertura en la parte de atrás a la altura de las piernas, de manga corta y con plisados al frente de la firma Roland Mouret, que combinó con unas zapatillas nude de Gianvito Rossi.

No es la primera vez que el color verde protagoniza los looks de Middleton, en ambas temporadas del año lo incluye en su estilismo, ya sea desde un total look o contraste de piezas y accesorios.