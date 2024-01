La justicia de Londres no investigará más sobre el caso del príncipe Andrés y Epstein

La polémica vuelve a resurgir y una vez más el príncipe Andrés se encuentra en aprietos tras haberse revelado, públicamente los documentos judiciales en que se le involucra por presunta agresión sexual con menores de edad en el caso Jeffrey Epstein.

La bomba volvió a explotar este miércoles tras resurgir las denuncias impuestas por la principal víctima del magnate estadounidense, Virginia Giuffre y una nueva declarante Johanna Sjoberg, quien alega que el también duque de York, le tocó los pechos cuando ella tenía 21 años.

Según el relato, dice que fue durante una fiesta en la mansión de Jeffrey en Manhattan, donde conoció al hijo de la desaparecida reina Isabel II. En este lugar, Ghislaine Maxwell, socia y pareja del empresario, le pide que posen para una fotografía con una marioneta de látex, “Andrew se sentó en otra silla, yo me senté en su regazo y él puso su mano sobre mi pecho. Ghislaine puso la mano del títere sobre el pecho de Virginia y luego Andrew puso la suya sobre la mía. Fue una gran broma. Todos rieron. Ghislaine hacía muchos chistes sexuales", relató.

Asimismo, en la tanda de documentos, se revela que el hijo de la desaparecida reina Isabel II, tuvo relaciones sexuales con una menor en tres lugares, uno en el piso de Ghislaine Maxwell, otro en Nueva York y el tercero en la isla que tenía el pederasta convicto Epstein en las islas Vírgenes.

Ante esto, la organización Republic, que hace campaña para abolir la monarquía británica, informó que ha levantado una denuncia en contra del duque de York, hermano del rey Carlos III, y pidió a la policía metropolitana de Londres (Met o Scotland Yard en inglés), que reabra las investigaciones sobre delitos presuntamente cometidos en Londres y pidió que el rey haga una declaración pública al respecto.

El director ejecutivo de Republic, Graham Smith, dijo, "He denunciado a Andrés a la policía, sabiendo muy bien que la Met afirma haber investigado esto antes. Hasta la fecha no parece haber habido ninguna investigación criminal, ni entrevistas a los acusados u otros testigos, ni una justificación clara para no tomar ninguna medida", agregó el directivo.

"Pido a la Policía Metropolitana que reabra este caso, pido a los parlamentarios que debatan este asunto en el Parlamento y pido a Carlos que haga una declaración pública, frente a la prensa y respondiendo a preguntas", subrayó.

Sin embargo, la Scotland Yard, descartó investigar las alegaciones contra el príncipe Andrés pese a recibir dicha denuncia. "Somos conscientes de la divulgación de documentos judiciales relacionados con Jeffrey Epstein", dijo un portavoz policial.

Añadió, "Como ocurre con cualquier asunto, si se nos presenta información nueva y relevante, la evaluaremos", afirmó la fuente, que confirmó que, tal como están las cosas, "no se ha iniciado ninguna investigación".

Carlos III planea dejar de pagar la seguridad de la casa del príncipe Andrés

El rey Carlos III prevé "retirar los fondos privados" que destina al pago de la seguridad de la mansión que ocupa su hermano Andrés en la finca real de Windsor (a unos 43 km de Londres), informó este sábado The Telegraph.



De acuerdo con el periódico británico, esto obligará al duque de York, del que dice que no tiene "ingresos conocidos", a sufragar de su bolsillo el costoso operativo si quiere seguir viviendo en el Royal Lodge, edificio de 30 habitaciones que comparte con su exesposa Sarah Ferguson.



El contrato de arrendamiento le otorga el derecho a vivir en la propiedad hasta 2078 siempre que asegure su mantenimiento, asegura el diario. Una fuente declara que el duque no será desalojado "siempre que cumpla con sus obligaciones contractuales".

|| Con información de Efe ||