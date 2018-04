La reina Isabel II celebra su 92 cumpleaños con exclusivo concierto

La reina Isabel II celebró este sábado su 92 cumpleaños con las tradicionales salvas de cañón en su honor, y asiste a un concierto con motivo de la cumbre de la Commonwealth celebrada en Londres.

Como es tradicional, el aniversario de Su Majestad fue saludado con 41 salvas de cañón en Hyde Park y 62 en la Torre de Londres, mientras que en el cambio de guardia en el palacio de Windsor, una banda militar interpretó el "Feliz cumpleaños".

This morning The Band of the Irish Guards @IrishGuardsBand played Happy Birthday during changing of the Guard for The Queen's 92nd Birthday. @ArmyInLondon #HappyBirthdayHerMajesty #QueensBirthday pic.twitter.com/kQmogKs2nP — The Royal Family (@RoyalFamily) 21 de abril de 2018

Nacida el 21 de abril de 1926, y reina desde 1952, la decana de los monarcas suele festejar su cumpleaños en dos tiempos: en privado el día de su onomástico y luego en una ceremonia oficial en el mes de junio, para eludir la caprichosa meteorología británica.

Pero esta vez la monarca y su familia asistirán a un concierto en el Royal Albert Hall de Londres, bautizado "Fiesta de cumpleaños de la reina", con artistas procedentes de los 53 países de la Commonwealth, que agrupa a las naciones que fueron colonizadas o estuvieron bajo control del Reino Unido

Battle of the Gun Salutes: @KingsTroopRHA or @HACRegiment? Both celebrating the Sovereign’s birthday with aplomb. #thisisbelonging #acareerlessordinary @BritishArmy pic.twitter.com/NxupxO3uHx — The Army in London (@ArmyInLondon) 21 de abril de 2018

La australiana Kylie, el canadiense Shawn Mendes, el grupo sudafricano Ladysmith Black Mambazo y la estrella jamaicana del reggae Shaggy figuran entre los artistas que participan en el concierto, a los que se suman los británicos Tom Jones, Craig David y Sting, entre otros.

.@RealSirTomJones & @ShawnMendes perform for Her Majesty and other members of The Royal Family @RoyalAlbertHall

Watch live @BBCOne & listen @BBCRadio2 #HappyBirthdayHerMajesty #QueensBirthday pic.twitter.com/bntouvJNfa — The Royal Family (@RoyalFamily) 21 de abril de 2018

Los dirigentes de la Commonwealth anunciaron el viernes que el príncipe Carlos, hijo de la reina Isabel II, la sucederá como jefe de la organización, un título simbólico y no hereditario.

"Tonight we are celebrating The Queen's Birthday but Your Majesty, if you do not mind me saying, you are not someone who is easy to buy gifts for. But I think we have the perfect present," Prince Harry said. pic.twitter.com/8pAQ5QxlnB — The Royal Family (@RoyalFamily) 21 de abril de 2018

Isabel II está al frente de la Commonwealth desde la muerte de su padre, el rey Jorge VI, en 1952.

La soberana ha reducido en estos últimos años sus compromisos oficiales, y parece pasar poco a poco esas obligaciones al príncipe Carlos, de 69 años, aunque los expertos aseguran que la reina no prevé abdicar.