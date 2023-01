La reina Letizia de España vive momento incómodo con el embajador de Irán

Cada año, los reyes de España, Felipe VI y doña Letizia, ofrecen una recepción al Cuerpo Diplomático acreditado en España. En esta ocasión, el evento tuvo lugar este martes en la Saleta de Gasparini del palacio real de Madrid, donde los monarcas estuvieron acompañados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, y por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

The Islamic Republic of Iran’s Ambassador in Madrid, Hassan Ghashghavi, refuses to shake hands with Queen Letizia of Spain pic.twitter.com/ae0NEODya4 — Karim Sadjadpour (@ksadjadpour) January 25, 2023

A pesar de que la reina Letizia, tiene que lidiar con ciertos protocolos de distintas culturas y tradiciones, vivió un momento bochornoso durante esta recepción, mismo que le causó gran molestia, la cual, no pudo disimular.

Fue cuando al finalizar la reunión los monarcas tuvieron un encuentro uno a uno con los embajadores: todo marchaba con naturalidad, hasta que tocó el turno de Hassan Ghashghavi, el embajador de la República Islámica de Irán, quien saludó de mano muy amable y sonriente al rey Felipe VI, pero tajantemente se retiró sin voltear a ver ni saludar a la reina Letizia, acto que tomó por sorpresa a la reina de 50 años.

La reina no pudo disimular su molestia Cortesía @Europapress

Ella mantuvo su postura, pero se limitó a sonreír y su gesto se torno con mucha seriedad, girando levemente la cabeza, para continuar saludando al resto de diplomáticos que desfilaban por la sala.

Sin embargo, está acción no fue a propósito, se debe a que desde la revolución islámica de 1979 en Irán, los hombres (incluyendo a los de alto rango), no pueden dar la mano a las mujeres en público, ni dentro ni fuera de su propio país. De acuerdo a las leyes iraníes, cualquier manifestación de afecto está terminantemente prohibida.

En redes sociales, circula el video del momento exacto en el que sucedió el incómodo gesto, mismo que ya se ha vuelto viral.

Felipe VI y doña Letizia / Cortesía @Presseuropa

El look de la reina

Como ya es costumbre, la reina Letizia roba el protagonismo en cada acto público y esta vez no fue la excepción. Al tratarse de una recepción diplomática, el atuendo tenía que tornarse impecable, por lo que la monarca prefirió dejar de lado los vestidos de gala y lucir elegante y sofisticada con un conjunto de dos piezas.

Para la reunión lució una blusa blanca, con mangas abullonadas y cintas en el cuello de la firma Carolina Herrera, que es su favorita y de la que posee parte de su guardarropa desde hace muchos años, la combinó con una falda larga en rosa pastel con vuelo.

Doña Letizia completó su look con unas zapatillas de ante rosa de Lodi. Para los accesorios lució unos aretes largos de Tous con distintos tipos de pedrería en color verde, azul y blanco.