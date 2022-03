Revelan fotografía de Lady Di nunca antes vista: la exhiben en el Palacio de Kensington

Lady Di vuelve a ser noticia luego de que se revelara una fotografía de ella que nunca se había visto antes pero por qué hasta ahora se ha dado a conocer la imagen? Aquí los detalles.

Ha sido gracias a la exposición "Life Through a Royal Lens" (la vida a través del lente real), que esta foto ha salido ha la luz para formar parte de la colección que fue tomada por David Bailey en 1988.

¿Quién es David Bailey?

David Bailey es uno de los fotógrafos más influyentes y fundamentales de la segunda mitad del siglo XX. Sus inicios se dieron en Londres, donde comenzó a trabajar como asistente de fotógrafo.

A comienzos de los años 60 conoció a la que sería su primera musa, Jean Shrimpton, una modelo inexperta de 18 años que hizo una mancuerna perfecta con él hasta el punto de que ambos se convirtieron en íconos de su época.

Ella se convirtió en una de las primeras supermodelos de aquellos años y él se volvió uno de los fotógrafos más influyentes del Reino Unidos.

Cuenta con más de treinta libros publicados, documentales y exposiciones y su éxito radica en que ha sabido retratar e introducir los cambios sociales y visuales que tuvieron lugar durante en los 60 con respecto a la fotografía, la moda y la capital británica.

Su carrera se ha destacado por tener algunos de los rostros más célebres de la historia, entre ellos la princesa Diana.

Exposición "Life Through a Royal Lens"

De acuerdo a su página oficial, esta nueva exhibición cuenta con múltiples retratos oficiales de la Reina Madre, Isabel II y otros miembros de la monarquía británica como en su momento fue la princesa de Gales.

Lo anterior resultó inesperado pues más de dos décadas después de su trágica muerte, sus seguidores no pensaban que existieran más imágenes inéditas como la que fue dada a conocer.

Se trata de una fotografía en blanco y negro, donde la propia Lady Di, amante de la fotografía y conocedora de la trayectoria de Baily, le habría pedido especialmente a una sesión que fue encargada por la National Portrait Gallery.