Libro Endgame: revelan quiénes de la familia real discriminaron al bebé de Meghan y Harry

Un nuevo libro está poniéndo nuevamente de cabeza a la familia real británica luego de que se dieran a conocer los nombres de las personas que realizaron comentarios racistas sobre el bebé del príncipe Harry y Meghan Markle.

Un año después de su inesperada partida a Estados Unidos, en 2020, Harry y Meghan afirmaron, en una entrevista con Oprah Winfrey, que un miembro de la familia real se había preguntado, en pleno embarazo, sobre el color de piel que tendría su hijo Archie.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Esa entrevista desencadenó un intenso debate en Reino Unido sobre el racismo en el país y dentro de la familia real.

¿Quiénes de la familia real hicieron comentarios racistas?

"Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival" (El fin del juego: La lucha por la supervivencia de la Familia Real y la Monarquía), es el texto escrito por el periodista Omid Scobie, que dio a conocer las identidadedes de los miembros reales.

Las dos personas mencionadas en el libro serían el rey Carlos III (cuando aún era príncipe heredero) y su nuera Kate Middleton actual princesa de Gales y esposa del príncipe William.

Autor de Endgame niega haber filtrado los nombre

Sin embargo, Omid Scobie, conocido por ser una persona cercana a Harry y Meghan, negó haber publicado los nombres.

"La versión inglesa del libro, la única que conozco, aquella que firmé (...), no tiene ningún nombre", afirmó el jueves en el programa Newsnight, de la BBC, negando cualquier intención de "golpe publicitario".

"El editor neerlandés nos dijo que se trataba de un error de traducción", explicó, añadiendo que estaba "dolido" por esas "teorías conspirativas".

Las dos traductoras del libro negaron cualquier error y una de ellas, Saskia Peeters, afirmó que los nombres aparecían en el texto que le enviaron, indicó el Daily Mail.

"Como traductora, traduzco lo que tengo frente a mí", dijo. "Los nombres de la realeza estaban allí. No los agregué", subrayó.

"Simplemente hice lo que me pagaron por hacer, traducir el libro del inglés al neerlandés", concluyó.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Scobie se negó a pedir disculpas a la familia real. "No me corresponde a mí pedir perdón, ya que todavía estoy tratando de entender lo que pasó", señaló.

Con información de AFP