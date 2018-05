Los duques Harry y Meghan acuden a su primer acto oficial como marido y mujer

LONDRES.- Los duques de Sussex acudieron hoy a su primer acto oficial como marido y mujer, después de contraer matrimonio el pasado 19 de mayo en la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor.

Los recién casados Harry y Meghan participaron en un homenaje al príncipe de Gales por su labor en organizaciones benéficas, que se celebró en los jardines del Palacio de Buckingham, en el marco de las celebraciones de su 70º cumpleaños.

A number of guests from the Police, Fire and Ambulance, Mountain Rescue and RNLI were also invited for celebrations in Buckingham Palace's gardens today. #princeandpatron pic.twitter.com/mwFlUrgyGl — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 22 de mayo de 2018

El heredero al trono británico, el príncipe Carlos, cumplirá siete décadas el 14 de noviembre y, para conmemorar esa fecha, la familia real británica ha organizado diversos festejos.

Más de 6 mil personas de organizaciones benéficas apoyadas por el príncipe Carlos y su esposa, la duquesa de Cornualles, se dieron cita en este evento.

The Duke of Sussex gave a speech in which he talked about The Prince of Wales: “His enthusiasm & energy are truly infectious; it has certainly inspired William & I to get involved in issues we care passionately about & do whatever we can to make a difference.” #princeandpatron pic.twitter.com/OBt8jECf94 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 22 de mayo de 2018 This was The Duke and Duchess of Sussex’s first engagement as a married couple and Their Royal Highnesses met people representing The Prince's Patronages at Buckingham Palace. #PrinceandPatron pic.twitter.com/BdWVyXfWye — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 22 de mayo de 2018

Esta es la primera ocasión en la que el hijo pequeño de la fallecida Diana de Gales, el príncipe Harry, de 33 años, y su mujer, Meghan, de 36, acuden a un acto oficial como duques de Sussex, título que les concedió poco antes de su enlace la reina Isabel II.

Por su parte, el duque de Cambridge asistió hoy al servicio religioso que ha tenido lugar en Manchester con motivo del primer aniversario del atentado terrorista que el 22 de mayo de 2017 dejó 22 muertos al término de un concierto de Ariana Grande.









