Meghan Markle confirma que su padre no asistirá a la boda

Londres.- La actriz estadounidense Meghan Markle, quien se casará con el príncipe Enrique este sábado, confirmó que “tristemente” su padre Thomas Markle no asistirá a su boda por motivos de salud.

Tras días de especulaciones sobre la presencia del padre de Markle a la esperada boda, este jueves un breve comunicado del Palacio de Kensington terminó con las versiones que han circulado recientemente.

“Tristemente mi padre no asistirá a nuestra boda. Siempre me he preocupado por mi padre y espero que pueda ahora tener el espacio que necesita para enfocarse en su salud”, señaló Meghan Markle.

Asimismo agradeció las muestras de afecto y mensajes de apoyo que la pareja ha recibido desde que su padre anunció que tendrá que ser intervenido quirúrgicamente del corazón.

“Quisiera agradecer a todos los que han enviado mensajes generosos de apoyo. Quiero que sepan que Enrique y yo tenemos muchas ganas de compartir este día especial con ustedes el sábado”, concluye el breve comunicado.

Thomas Markle, quien vive su jubilación en la playa de Rosarito, Baja California, es acechado por paparazzis desde que se anunció el compromiso oficial entre su hija Meghan y el príncipe Enrique de Inglaterra en noviembre pasado.

Markle, quien se esperaba que asistiera a la boda de su hija y la acompañaría al altar en la capilla del Castillo de Windsor, canceló su asistencia según declaraciones publicadas hace unos días en el sitio de noticias del espectáculo TMZ.

El padre de Markle, de 73 años, confirmó a TMZ que tiene problemas cardiacos y que requiere atención médica.

Thomas Markle, un exdirector de iluminación ganador de Emmys por su trabajó en programas como General Hospital, se mudó a Rosarito en 2011 y hace dos años se declaró en bancarrota.

Los programas de la radio y la televisión analizan quién podría acompañar a Meghan Markle al altar y algunos sugieren que será su madre Doria Ragland, quien ya arribó al Reino Unido proveniente de Los Ángeles.

El Palacio de Kensington emitió esta semana un escueto comunicado en el que pide que se respete la privacidad de Meghan Markle y del príncipe Enrique “en esta difícil situación”, pero no ofreció más detalles.

“Este es un momento personal muy profundo para la Señorita Markle en los días previos a su boda. Ella y el príncipe Enrique piden de nuevo que el entendimiento y respeto se extienda al Sr. Markle en esta difícil situación”.

A principios de mes el Palacio de Kensington confirmó a la prensa internacional que Thomas Markle acompañaría a su hija al altar y llegaría unos días antes para conocer a los padres del príncipe, Carlos y Camila así como a su abuela la reina Isabel II.