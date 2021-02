Meghan Markle gana demanda contra medio británico por violar su privacidad

Meghan, la Duquesa de Sussex, ganó el jueves la mayor parte de su batalla legal contra un tabloide, luego que un juez dictaminó que imprimir extractos de una carta privada que escribió a su padre era "manifiestamente excesivo y por lo tanto ilegal".

Meghan, de 39 años y esposa del nieto de la reina Isabel, el príncipe Harry, había demandado a la editorial Associated Newspapers después de que el tabloide Mail on Sunday publicara partes de la carta manuscrita que envió a su distanciado padre, Thomas Markle, en agosto de 2018.

El juez Mark Warby dictaminó que los artículos violaban su privacidad, pero dijo que algunos temas vinculados a los derechos de autor de la carta debían ser resueltos en un juicio.

"La demandante tenía una expectativa razonable de que el contenido de la carta permaneciera privado. Los artículos del Mail interfirieron con esa expectativa", dijo Warby.

Meghan escribió la carta de cinco páginas a Markle luego de que su relación colapsara antes de su boda con Enrique en mayo de 2018, a la que su padre no asistió debido a problemas de salud y después de admitir haber posado para fotos de paparazzi.

La duquesa dijo el jueves que el dolor causado por el Mail on Sunday y su editora era muy profundo.

"Estoy agradecida con los tribunales por hacer que Associated Newspapers y The Mail on Sunday se hagan responsables de sus prácticas ilegales y deshumanizantes", dijo Meghan en un comunicado.

"Esas tácticas (y las de sus publicaciones hermanas MailOnline y el Daily Mail) no son nuevas; de hecho, han estado llevándose adelante por demasiado tiempo sin consecuencias. El daño que han hecho y continúan haciendo es muy profundo", agregó.

En dos días de audiencias el mes pasado, sus abogados dijeron que imprimir la carta "personal y sensible" fue un ataque triple a "su vida privada, a la vida de su familia y a su correspondencia" y claramente violó su privacidad.

El diario argumentó que la duquesa siempre había tenido la intención de que el contenido de la carta se hiciera público y que formó parte de una estrategia mediática, apuntando a que ella había admitido en papeles judiciales haber discutido sobre el tema con su secretario de comunicaciones.

The Mail, que publicó extractos en febrero de 2019, dijo que lo hizo para permitirle a Markle responder a los comentarios hechos por amigos anónimos de Meghan en entrevistas con la revista estadounidense People.

"En general, no sirvieron a ese propósito para nada", dijo Warby. "Tomándolo como un todo, las revelaciones fueron manifiestamente excesivas y por lo tanto ilegales. No hay posibilidad de que un dictamen diferente sea alcanzado después de un juicio", agregó.