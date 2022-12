Meghan y Harry: los duques revelan la decisión por la que hicieron su serie con Netflix

La serie documental del príncipe Harry y Meghan Markle ya tiene fecha de estreno en Netflix, el próximo 8 de diciembre el estrenó mundial, el objetivo de los Duques de Sussex fue contar su propia versión sobre la polémica historia de su relación.

Con tanto en juego, ¿no deberíamos nosotros contar nuestra propia historia? se escucha decir a Meghan al final del trailer que Netflix publicó este miércoles para dar a conocer las primeras imágenes de tan esperada entrega.

Te puede interesar: Dan a conocer portada de libro del príncipe Harry

Según un comunicado de Netflix, la serie no contará únicamente la historia de amor de la pareja, sino que revelará el mundo y las relaciones con las que se mueven en su día a día.

Harry & Meghan. A Netflix Global Event. Coming soon, only on Netflix. pic.twitter.com/ysxaCcESP4 — Netflix (@netflix) December 1, 2022

Respecto a los inicios de su romance, Meghan y Harry narrarán cómo fueron los inicios de su amor, después de que la prensa calificara su relación de noviazgo como clandestina.

Otro de los temas importantes que los ex royals contarán, son los porqués de su abandono a la Familia Real.

Para la realización de Enrique y Meghan, como se titulará la producción, se obtuvieron testimonios de amigos y familiares cercanos que nunca habían hecho declaraciones públicas, además, de historiadores expertos en la relación de la Corona Británica con la prensa.

También puedes leer: Temporada 5 de The Crown revelará el capítulo más oscuro de la monarquía inglesa [Trailer]

La cineasta estadounidense, Liz Garbus, quien ha sido nominada dos veces al Óscar y que ha ganado dos premios Grammy, fue la encargada de crear la serie, de hecho, Meghan Markle es una gran admiradora de su trabajo, según una entrevista publicada en la revista Variety.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Hasta el momento, en los promocionales de Netflix, los hijos de Harry y Meghan, Archie y Lilibeth de tres y un año, no son mostrados, pero sí se esperan muchas imágenes de su vida hogareña.

También se verán momentos muy íntimos de la pareja como el día de su boda o sus embarazos, sus viajes y sus pasatiempos, y algunos de ellos por los propios teléfonos de los Duques de Sussex.