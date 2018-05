Miles felicitan a Harry y Meghan durante su paseo en carroza por Windsor

Los duques Harry y Meghan de Sussex, tras contraer matrimonio, subieron a un coche de caballos con el que efectuaron el recorrido nupcial por las principales calles de la localidad de Windsor.



Los recién casados abandonaron el templo seguidos por los diez niños que han ejercido como pajes y damas de honor, entre ellos los dos hijos mayores de los duques de Cambridge, el príncipe George, de 4 años, y la princesa Charlotte, de 3.

The Duke and Duchess of Sussex depart the Chapel for a carriage procession through the Castle and Windsor Town #RoyalWedding

Los duques de Sussex se subieron a una carroza abierta -un landó Ascot- con la que recorrieron algunos de los lugares más emblemáticos de la localidad, donde más de 100 mil personas se dieron cita para seguir de cerca el acontecimiento del año en el Reino Unido.

Muy sonrientes, los duques de Sussex saludaron a la gente que les vitoreaba al paso de su carroza, tirada por cuatro caballo blancos y escoltada por el regimiento de caballería de la Guardia Real.

Miles de banderas del Reino Unido se agitaban a toda velocidad y tiñeron a la pintoresca localidad de Windsor, de 30 mil habitantes, con el rojo, blanco y azul de la enseña británica.

Durante la ceremonia, y como es preceptivo, se interpretó el himno nacional británico, "God save the Queen", en honor de Isabel II, quien además de jefa de Estado es cabeza de la Iglesia anglicana, bayo cuyo rito se ha celebrado la boda.

The congregation stands as the newly-married Duke and Duchess of Sussex process through St George's Chapel #RoyalWedding

El matrimonio se dio un baño de multitudes durante cerca de media hora pasando por icónicos lugares de Windsor, entre ellos el Long Walk -la avenida adornada a ambos lados por castaños plantados durante el reinado del rey Carlos II en 1680- .



Además, pasaron por Castle Hill, High Street, Sheet Street, Kings Road, Albert Road, y, finalmente, regresaron al castillo, donde tendrá lugar la recepción para 600 invitados en el salón de San Jorge, utilizado normalmente para cenas de Estado.

The Duke and Duchess of Sussex arrive back at Windsor Castle following their Carriage Procession around Windsor. #RoyalWedding





