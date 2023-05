Persecución a Harry y Meghan en NY: surgen contradicciones de supuesto acoso de paparazzis

El príncipe Harry y Meghan Markle denunciaron haber sido víctimas de una persecución de paparazzis por las calles de Nueva York que pudo tener un final catastrófico.

El incidente ocurrió el martes, después de que los duques de Sussex y Doria Ragland, la madre de Meghan, asistieran a los premios de Ms. Foundation Women of Vision.

Un portavoz de la pareja informó que los paparazzis fueron muy agresivos y que, incluso, pusieron en riesgo la vida de personas por tratar de seguirlos en varios automóviles para fotografiarlos.

"Esta persecución incesante, que duró más de dos horas, casi resultó en múltiples colisiones con otros conductores, peatones y dos agentes de la policía de Nueva York, si bien ser una figura pública conlleva cierto nivel de interés, nunca debe ser a costa de la seguridad de nadie", manifestó el portavoz.

@skynews #Prince Harry and #Meghan leave an awards #ceremony before being involved in a 'near #catastrophic car chase with #paparazzi ' across #NewYork Watch more:@Sky News ♬ original sound - Sky News

Polícia de NY, el alcalde y un chofer minimizaron la persecución de los duques de Sussex

La denuncia de los duques de Sussex ha dado la vuelta al mundo por la comparación de su supuesta persecución por los paparazzis, con el fatal accidente en el que la princesa Diana, madre de Harry, murió en París.

Sin embargo, han salido a la luz otra versión de lo que ocurrió la noche del martes con Meghan, Ragland y el príncipe Harry.

El portavoz de la pareja y el periodista británico Omid Scobie aseguraron que las persecución duró más de dos horas e implicó infracciones de tránsito de parte de los paparazzis, quienes supuestamente condujeron por la acera, saltaron semáforos en rojo, dieron marcha atrás en una calle de un solo sentido mientras tomaban fotos y bloquearon ilegalmente el vehículo en movimiento de Meghan y Harry.

Eric Adams, alcalde de NY dudó que el incidente duró dos horas

El alcalde de Nueva York, Eric Adams dio una conferencia de prensa el miércoles y negó que ocurriera una persecución de esa magnitud sin que él se enterara.

🇺🇸 | EE.UU | El alcalde de Nueva York, Eric Adams, reacciona ante el portavoz del Príncipe Harry diciendo que él y Meghan Markle estuvieron involucrados en una "persecución de autos casi catastrófica"

"Me resultaría difícil creer que hubo una persecución a alta velocidad de 2h" pic.twitter.com/AWSWWwXbUz — ☨ ⚜ Espíritu Templario News ⚜ ✠ (@NonNobis10) May 17, 2023

“Me resulta difícil de creer que hubo una persecución a alta velocidad durante dos horas pero vamos a averiguar la duración exacta de la misma. Más tarde voy a ser informado en profundidad para poder determinar el marco temporal exacto", dijo Adams.

Policía de Nueva York

De acuerdo con las declaraciones de Meghan y Harry sobre el asecho del que fueron víctimas, afirmaron que incluso dos policías de Nueva York estuvieron a punto de ser atropellados, pero un oficial de la corporación minimizó los sucesos.

"El transporte del grupo fue todo un reto debido a los fotógrafos, pero no se informó de colisiones, lesiones o detenciones", sostuvo el portavoz de la policía neoyorquina.

Personal de Harry y Meghan, los responsables de generar el peligro

Un chófer que llevó brevemente a la pareja en su taxi dijo que el peligro y la duración de la supuesta persecución no fueron de la dimensión que se ha dicho.

🇺🇸 | EE.UU | Príncipe Harry, Meghan y su madre involucrados en una «persecución de autos casi catastrófica» en la ciudad de New York pic.twitter.com/GRblL5YPsl — ☨ ⚜ Espíritu Templario News ⚜ ✠ (@NonNobis10) May 17, 2023

El jueves, en una entrevista emitida por el canal británico ITV, uno de los fotógrafos implicados acusó al séquito de los duques de Sussex de provocar el peligro.

"Era muy tenso intentar seguir el ritmo de los vehículos", afirmó el fotógrafo, que no quiso revelar su nombre.

"Hicieron muchos bloqueos y hubo muchos tipos de maniobras diferentes para parar lo que estaba sucediendo. Fue su conductor quien lo convirtió en una experiencia catastrófica. Quería conducir rápido, cambiar de carril e ir en sentido contrario", añadió.

El New York Post contactó a una fuente que tuvo información del caso, esta explicó que durante el supuesto caos, no hubo llamadas de emergencia a la policía y la supuesta persecución no duró en absoluto dos horas.

Pero Chris Sanchez, miembro del equipo de seguridad de la pareja, declaró a CNN que la persecución fue alarmante y peligrosa.

"Nunca había visto ni vivido nada parecido, lo que teníamos entre manos era muy caótico. El público estuvo en peligro en varios momentos. Podría haber sido fatal", afirmó.

Con información de AFP y EFE