Princesas y duquesas gastaron más de dos millones de euros en ropa en 2022

Cada que Kate Middelton o a la reina Letizia aparecen en algún acto público, sus looks se convierten en tendencia, pero te has puesto a pensar ¿a cuánto asciende el costo de cada una de sus prendas?

La página británica UFO No More, especialista en realeza y moda, ha realizado un profundo análisis de los looks de 19 royals y un balance de lo que han gastado distintas mujeres de la realeza durante 2022.

De acuerdo a las cifras reveladas, entre todas gastaron aproximadamente dos millones 364 mil 416 euros en ropa y accesorios y se identificaron más de mil 359 piezas.

El primer lugar lo ocupa la princesa Charlene de Mónaco, y tras su regreso a la vida pública, luego de haber atravesado graves problemas de salud, la esposa del príncipe Alberto II de Mónaco, continúa luciendo lujosos looks.

La princesa lidera el paquete con sus adiciones de vestuario de 2022, con un total de 105 prendas nuevas a su armario con un costo total de 739 mil 541 euros (unos 783 mil dólares).

El segundo lugar lo ocupa la princesa Olympia de Grecia con un total de 228 mil 930 euros (245 mil 562 dólares) con 51 piezas nuevas, y el precio promedio por pieza fue de 6 mil 187 euros (6 mil 636 dólares).

Cabe mencionar que Olympia tiene una gran pasión por la moda y en la actualidad es embajadora de Louis Vuitton. En octubre asistió al desfile de primavera/verano 2023 de la casa de lujo durante la Semana de la Moda de París.

En esta ocasión lució un total look LV conformado por un top y pantalones de la marca de la línea Resort 2023 con zapatos negros y un mini bolso.

El tercer lugar lo ocupa la princesa de Gales, Kate Middleton, con 204 artículos nuevos de los cuales, solo 168 se incluyeron en la lista, cuyo precio por pieza está valuado en mil 293 euros (mil 387 dólares), resultando 217 mil 310 euros (233 mil 098 dólares).

El cuarto lugar es para la princesa Sofía de Suecia con un total de 163 mil 905 euros (175 mil 813 dólares).

La duquesa de Sussex, Meghan Markle tiene el sexto lugar al haber gastado 106 mil 938 euros (114 mil 707 dólares). Otras de las royals que destacan en la lista son la Condesa de Wessex, Sofía, esposa del príncipe Eduardo, con 84 artículos dando un total de 87 mil 229 euros (93 mil 641 dólares); la princesa Beatriz de York con 87 mil 255 euros (93 mil 594 dólares).

