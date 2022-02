Príncipe Carlos da positivo a Covid-19, por segunda ocasión

La Casa Real informó que el Príncipe Carlos resultó positivo a Covid-19, por segunda ocasión, motivo por el cual entró a confinamiento. Esta es la segunda ocasión que el Príncipe de Gales se contagia del virus, tras su infección en marzo de 2020.

De acuerdo con lo informado en el comunicado del palacio, el heredero al trono tuvo una reunión con su madre, la Reina Isabell II en días recientes, por lo que sus cuidadores estarán al pendiente de su estado de salud.

Por otro lado, el pasado miércoles por la noche, el príncipe Carlos asistió a un evento en el Museo Británico de Londres junto a su esposa Camila y algunos otros miembros del gobierno.

Este jueves el príncipe tenía en su agenda un evento para inaugurar la estatua de Licoricia de Winchester, sin embargo debido a su resultado positivo no pudo presentarse.

Al respecto, y a través de la cuenta oficial de Twitter de la Casa Real, el heredero al trono se mostró muy decepcionado por haber faltado a la develación.