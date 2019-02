¿Por qué el príncipe Harry y Meghan Markle pasaron separados su primer San Valentín?

El príncipe Harry y su esposa Meghan Markle no pudieron celebrar juntos su primer Día de San Valentín casados.

El motivo, que él se encuentra con las fuerzas armadas británicas que participan en una entrenamiento de supervivencia en el círculo polar ártico.

El duque de Sussex, quien viajó al norte de Noruega en un avión chárter, soportó vientos helados cuando se reunió con soldados durante una visita a una base militar este jueves, reportó la prensa británica.

At #ExerciseClockwork, 200 miles inside the Arctic Circle in North Norway The Duke of Sussex, Captain General @RoyalMarines receives a briefing on the operation in Bardufoss, which marks its 50th anniversary this year. The Duke of Sussex, Captain General @RoyalMarines, meets deployed ranks at Exercise Clockwork, 200 miles inside the Arctic Circle in North Norway — where military personnel are taught how to survive, operate and fight in the extreme cold weather #ExerciseClockwork

Como parte de su visita, a Harry se le mostró un iglú improvisado, que fue decorado con fotografías de su boda con Markle.

Harry, quien es el capitán general de los Royal Marines, se reunió con los miembros del servicio y aprendió acerca de Exercise Clockwork, un entrenamiento de invierno que se usa para entrenar a los Royal Marines y los soldados de la Royal Navy.

At #ExerciseClockwork The Duke of Sussex visits an aviation hangar housing specialist @RoyalMarines aircraft – where he met aircrew and engineers at the base in Bardufoss. Cutting the Exercise Clockwork cake to mark the 50th anniversary of the @RoyalMarines' operation in Bardufoss, Norway. #ExerciseClockwork

La noche del martes, el nieto de la reina de Inglaterra y su esposa asistieron al Museo de Historia Natural de Londres para una presentación de gala de The Wider Earth.

La presentación fue realizada en apoyo del Queen's Commonwealth Trust, un fondo del que Harry es presidente.

Harry y Meghan se casaron en mayo del año pasado.

