¿Qué es la reina consorte? El título que Isabel II desea para Camilla

Este fin de semana, se llevó a cabo en el Reino Unido las celebraciones por el jubileo de platino de la Reina Isabel II, esto tras cumplir 70 años como soberana, un hito histórico para la corona británica.

Y en medio de las celebraciones, la reina envió un mensaje a todos los británicos, en donde señaló que Camilla Parker, duquesa de Cornwall, se convertirá en Reina Consorte cuando su hijo, el príncipe Carlos ascienda al trono.

"Es mi deseo que, cuando llegue el momento, Camilla sea conocida como reina consorte mientras continúa con su leal servicio", agregó la monarca.

Reina Consorte, un histórico termino

El título que Isabel II entregó a Camilla es un título que se le otorga a la esposa de un monarca reinante y que fue utilizado originalmente en 1765, esto de acuerdo con el diccionario estadounidense Merriam-Webster.

Este título si bien, incluye el término de Reina, este no tiene los mismos poderes que una, pues es considerada como una jefa de estado.

Históricamente, los reyes o reinas consortes no comparten los mismos poderes a nivel político y militar que los monarcas. Este título depende directamente del esposo o esposa que son soberanos y ostenta el título de Rey, reina, príncipe o princesa respectivamente.

Camilla, de ser segunda esposa a futura reina

Durante mucho tiempo, Camilla ha sido poco apreciada, esto tras ser la segunda esposa del príncipe Carlos, además de ser poco reconocida por los británicos antes de convertirse en una pieza clave de la monarquía, destinada ahora a ser reina consorte.

Camilla, de 74 años de edad, es conocida como la duquesa de Cornualles tras su boda con el príncipe Carlos en 2005. La princesa Diana, que rápidamente comprendió que Camilla era el gran amor de la vida de Carlos, la llamó el "Rottweiler".

La opinión pública la consideró como la responsable del fin del matrimonio real entre Diana y el príncipe Carlos, celebrado en 1981, y durante el cual mantuvo una relación con éste.

Miembro de la alta burguesía de provincias pero plebeya, divorciada y madre de dos hijos adultos, Camilla ganó poco a poco visibilidad al comprometerse con causas como las violencias contra las mujeres o la defensa de los animales.

Asimismo, es aficionada a la jardinería, apoya decididamente todas las iniciativas de su marido, y asume a diario compromisos para la Corona.

De acuerdo con la página YouGov, su popularidad ha crecido en los últimos años, sin embargo, sigue siendo considerada como uno de los miembros de la familia real menos queridos, con menos del 50% de opiniones favorables.

Aún así, para más de la mitad de los británicos la consideran como un impacto positivo el matrimonio con Carlos.

Una relación muy mal vista desde el inicio

Camilla nació el 17 de julio en 1947, es hija del mayor Bruce Shand y de Rosemary Cubitt, ricos terratenientes, fue educada en las mejores escuelas privadas, primero en Londres, después en Francia y Suiza.

Conoció al príncipe británico en 1970 durante un partido de Polo. Pese a no pertenecer a la nobleza, la joven se movía en los mismos círculos sociales que Carlos.

Camilla tiene algún lazo con la familia real: bisnieta de Alice Keppel, una de la amantes del rey Eduardo VII, tatarabuelo de Carlos.

Comenzó una relación con el príncipe de Gales cuando entró en la Royal Navy y Camilla, cansada de esperar, se casó con uno de sus admiradores, el mayor Andrew Parker Bowles, con quien tuvo dos hijos.

Unos años después, ella misma animaría al príncipe de Gales a casarse con Diana. Pero, cuando ambos estaban aún casados, reanudaron su relación. La prensa llegó incluso a publicar sus conversaciones telefónicas íntimas.

Tras el divorcio de Carlos y Diana, en 1996, Camilla, divorciada un año antes, pudo comenzar a aparecer públicamente junto a Carlos. Pero la muerte de la princesa en un accidente automovilístico, en agosto de 1997 en París, volvió a relegar a Camilla a la sombra.

Poco a poco sin embargo logró dejar esa imagen, imponiéndose junto al príncipe hasta que en 2005 su situación se consagró con su boda en Windsor en presencia de la reina Isabel II.

Pero hacerse aceptar por la familia real, y sobre todo por los hijos de Carlos, los príncipes Guillermo y Enrique, no fue fácil.

Antes y desde su matrimonio, su estatuto, reina consorte o princesa consorte, fue objeto de interminables debates, a los que la reina Isabel puso fin este sábado. La propia Camilla no pedía nada. Tras su boda optó por no utilizar el título de princesa de Gales, demasiado asociado a Diana, para no herir la sensibilidad del público.

