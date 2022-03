Príncipe Carlos le hizo una confesión a Lady Di un día antes de su boda, afirma documental

Uno de los momentos más importantes que ocurrieron a nivel mundial durante los ochenta fue el compromiso del Príncipe Carlos de Gales y Lady Diana Francis Spencer, hija del octavo conde de Spencer.

Fue el 29 de julio de 1981 que la mayoría de los ingleses se reunieron afuera de la famosa catedral de San Pablo para festejar el enlace real, que también fue considerada “la boda del siglo”.

Se dice que a nivel mundial, esta ceremonia fue vista por más de 750 millones de personas por televisión, y unos 3 mil 500 británicos que asistieron afuera de la catedral.

Fue tanto el revuelo que causó la boda real que en 2020, al estrenarse el documental de la compañía ITV “The Diana Interview: Revenge of a Princess”, las declaraciones dadas por una conocida de Lady Diana crearon una nueva perspectiva del compromiso.

De acuerdo con Penny Thornton, una astróloga consultada por Diana, afirmó que un día antes de contraer matrimonio con el príncipe de Gales, Carlos aseguró no amar a Diana.

"Una de las cosas más impactantes que me dijo Diana fue que la noche antes de la boda, Carlos le dijo que no la amaba", dijo Thornton. "Creo que Carlos no quería ir a la boda con una premisa falsa. Quería reconciliarse con ella y fue devastador para Diana".

En el documental, Thorton agregó: "Ella no quería continuar con la boda en ese momento, pensó en no asistir a la boda".

Entrevista de BBC, llena de controversia

Fue en 1995 que Martin Bashir, periodista de la BBC, logró tener una entrevista con Diana de Gales, sin embargo, esta tuvo repercusiones no sólo en la vida de Lady Di, sino también en la cultura de la propia Inglaterra y del mundo.

En esta, la princesa reveló que tanto ella como el príncipe Carlos tuvieron aventuras durante su matrimonio.

“Éramos tres en este matrimonio, había demasiada gente”, fue una de las fuertes declaraciones que hizo Lady Di públicamente y que hace referencia al romance entre Carlos con Camilla Parker-Bowles, actual esposa.

El documental de ITV expuso que Bashir utilizó supuestas tácticas fraudulentas para acceder a la princesa, tales como falsificar documentos o extractos bancarios y persuadir para que revelara públicamente intimidades, como las infidelidades de su entonces esposo, de quien estaba separada pero no divorciada.

La manera de proceder del reportero con Lady Di es duramente criticada, e inclusive la BBC concluyó que el reportero no cumplió con los "altos estándares de integridad y transparencia".

Nunca quise hacer daño: Bashir

Sin embargo, en 2021 Bashir aseguró que "nunca" quiso "hacer daño" a la princesa y sostiene que no cree que esa exclusiva mundial la perjudicara, esto con declaraciones difundidas por The Sunday Times.

Bashir recuerda que Diana nunca se mostró descontenta sobre el contenido de la entrevista y que después de ser emitida, tanto él como su esposa, Deborah, mantuvieron la amistad con la princesa, que fue a visitarlos al hospital por el nacimiento de su tercera hija, Eliza.

"Nunca quise hacer daño de ninguna manera a Diana y no creo que lo hiciéramos. Todo lo que hicimos en cuanto a la entrevista fue lo que ella quiso, desde cuándo quería alertar al palacio (de Buckingham, hasta cuándo iba a emitirse, a su contenido... tanto mi familia como yo la queríamos", asegura.

Por su parte, el hermano de Lady Di sostiene que hay una "línea" que vincula la exclusiva y la trágica muerte de Diana en accidente de tráfico en París cuando huía en coche de fotógrafos, argumentando Lady Di reveló detalles de cómo gestionaba su seguridad.

Spencer ha pedido a la Policía Metropolitana de Londres que estudie si el nuevo informe arroja nuevas evidencias de un posible delito.

"Puedo comprender la motivación (de Spencer) pero canalizar la tragedia, la difícil relación entre la familia real y los medios puramente sobre mis hombros no es razonable... Sugerir que yo soy individualmente responsable creo que es irracional e injusto", dijo Bashir.

BBC pagó indemnización a exsecretario de Lady Di

En 2022, la BBC pagó una “sustancial suma” para compensar al exsecretario privado de Lady Di, Patrick Jephson, quien dimitió después de que la entrevista con la princesa se obtuviera con métodos engañosos.

Emitida en 1995, la entrevista tuvo una audiencia de 23 millones de personas, donde Diana admitió adulterio.

Jephson, que pasó ocho años con la princesa como secretario privado y asesor entre 1988 y 1996, dimitió dos meses después.

"La BBC acepta y reconoce que se causó un grave daño al comandante Jephson como resultado de las circunstancias en las que se obtuvo la entrevista de 1995 con Diana, Princesa de Gales", dijo la cadena pública británica en un comunicado.

La BBC indicó que le había pagado "una suma sustancial por concepto de daños y perjuicios, que (Jephson) tiene la intención de donar en su totalidad a organizaciones benéficas británicas de su elección".

"Después de más de 25 años, es un alivio llegar por fin a una conclusión de este doloroso episodio", dijo Jephson.

Con información de AFP y EFE