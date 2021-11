¿Qué significa Megxit? La palabra que hizo enojar al príncipe Harry

Una vez más el príncipe Harry y Meghan Markle se encuentra en el ojo del huracán luego de un término que surgió en redes sociales y que no fue para nada del agrado de los Duques de Sussex: "Megxit".

Dicha palabra provocó la molestia de Harry a tal punto que tuvo que externarlo durante una conferencia y hoy te contamos todos los detalles sobre lo que dijo el hijo de Lady Di y lo que significa este término.

¿Qué significa Megxit?

Megxit es una palabra que hace referencia al anuncio de los Duques de Sussex sobre su retiro de la realeza en enero de 2020, donde se le culpó a Markle de haber provocado dicha decisión.

Durante el panel "The Internet Lie Machine", organizado por la revista estadounidense Wired, el nieto de la Reina Isabel definió a Megxit como "un término misógino que fue creado por un troll y que creció, creció y creció en los medios de comunicación".

¿Qué dijo el príncipe Harry sobre Megxit?

Durante su discurso, el príncipe condenó el uso de este término, asegurando que la palabra, ademas de ser misógina, hace responsable específicamente a su esposa, sin embargo, aseguró que esa decisión no solo le correspondió a ella sino que fue algo de dos y que la gente tiene que respetar.

Asimismo, habló sobre su experiencia con los medios de comunicación y las noticias falsas que se han difundido sobre su familia a lo largo de su vida.

"Lo he visto personalmente a lo largo de los años, y ahora veo cómo sucede a nivel mundial y que nos afecta a todos. No puedes esconderte de la desinformación, arruina vidas y destruye familias. Desde una edad muy temprana me di cuenta que los incentivos de publicar una noticia no están necesariamente alineados con los incentivos de la verdad".

Por último señaló cómo "la desinformación ha terminado por ser una crisis global" y que fue esta misma la que provocó el fallecimiento su madre debido a lo tóxico que había llegado a ser también el acoso de los medios.

"Muchos medios son tóxicos y deberían venir con una etiqueta de advertencia, como los cigarrillo... Perdí a mi madre por esta rabia autofabricada, y obviamente estoy decidido a no perder a la madre con mis hijos por lo mismo".