Edificios alrededor del mundo apagan sus luces en señal de luto por la reina Isabel

Isabel II falleció este jueves a los 96 años en su castillo escocés de Balmoral tras siete décadas de haber estado en el trono apagando así un brillo real que no volverá más nunca.

Una era ha terminado con su muerte y en señal de luto varios edificios o lugares emblemáticos alrededor del mundo decidieron apagar sus luces en señal de luto y respeto.

Edificios que apagaron sus luces

Primero fue la Torre Eiffel en París, uno de los monumentos más visitados del mundo, la que apagó sus luces esta noche en homenaje a la monarca.

LIVE: Eiffel Tower lights go dark to honor Britain’s late Queen Elizabeth https://t.co/yVpynJ5RNo — Reuters (@Reuters) September 8, 2022

Asimismo, la CN Tower ubicada en Toronto, Canadá, quitó su iluminación para mostrar sus respetos tras la muerte de la reina.

CN Tower is dark this evening save for a ring of light around the crown. A lovely tribute to the Queen. pic.twitter.com/2GIpOmRjEz — Stephen Taylor (@stephen_taylor) September 9, 2022

El país canadiense también apagó las luces de la Calgary Tower, una torre de observación de 191 metros de altura ubicada en el centro de la ciudad de Calgary, en la provincia de Alberta en memoria de su majestad.

The Calgary Tower lights will be dark tonight, in memory of Her Majesty Queen Elizabeth II. pic.twitter.com/tk4cU723OH — Calgary Tower (@TheCalgaryTower) September 8, 2022

Por su parte, la Blackpool Tower, una atracción turística de la localidad de Blackpool, Lancashire en Inglaterra, también quedó en la oscuridad como señal de luto.

Blackpool's lights are off this evening .in respect of the queen pic.twitter.com/fbs6yRkqnF — Michael griffiths 💙 (@Michael38809499) September 8, 2022

La Reunion Tower, una torre de observación de 561 pies y uno de los monumentos más reconocibles en Dallas, Texas al sur de Estados Unidos de igual forma apagó sus luces en honor a la reina.

What a bright light the Queen was. It’s only appropriate to mourn her passing by going dark. 🇬🇧 pic.twitter.com/3FdXNODQBe — Reunion Tower (@ReunionTower) September 9, 2022

Edificios que se iluminaron

Por otro lado, hubo edificios como el Empire State en Nueva York que por el contrario se iluminó de color púrpura y plata para honrar la vida y el legado de su majestad.

Glittering in purple and silver for Queen Elizabeth II pic.twitter.com/WFfV68UduY — Empire State Building (@EmpireStateBldg) September 9, 2022

Las luces del edificio del municipio de Tel Aviv se iluminaron para formar la bandera de Inglaterra en homenaje a la monarca.

The Tel Aviv municipality building lights in honor of Queen Elizabeth II. 🇬🇧🇮🇱 #QueenElizabeth pic.twitter.com/3Ep0Ef4b8l — Hananya Naftali (@HananyaNaftali) September 8, 2022

Piccadilly Circus es una intersección de calles y un espacio público del West End de Londres, en la Ciudad de Westminster, conocida por sus grandes pantallas de vídeo y sus carteles publicitarios de neón, que actualmente enlaza directamente con los teatros más importantes de la zona.

Sus pantallas se iluminaron con una imagen de la reina Isabel con su fecha de nacimiento y muerte.