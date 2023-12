Recibe a tus invitados con una mesa navideña. Te decimos cómo montarla

Se acerca la noche más especial del año, la Navidad una celebración que reúne a familias y amigos alrededor de la mesa y que se convierte en la protagonista de la velada.

Por tal motivo, es importante que la decores con elementos ad hoc y cuides cada detalle para que este año triunfes como anfitrión de la cena navideña. Para que lo logres y no mueras en el intento, la arquitecta e interiorista Maite Echeverría, nos comparte valiosos consejos para que recibas a tus invitados y disfruten de un momento inolvidable.

De acuerdo a la experta tener una mesa bonita es sinónimo de atención, “da la impresión de que has pensado en complacer a tus invitados, esforzándote para que todos se sientan contentos y consentidos. Además, te brinda la oportunidad de utilizar accesorios y objetos que a veces permanecen guardados por mucho tiempo, permitiéndote expresar tu creatividad, experimentar y divertirte con el resultado”, contó a Círculos.

Puedes incluir elementos decorativos alusivos a la temporada o temática de la mesa. Foto: Pixabay

Echeverría comentó que para empezar el montaje, hay que pensar en la temática y en lo que quieras transmitir, ya sea una mesa elegante, acogedora, relajada u original. “Generalmente, me gusta que estas decoraciones no interfieran con la vista entre los comensales, para que puedan establecer una buena conversación y no se pierdan entre los adornos. Es por eso, siempre buscar un equilibrio entre los elementos bajos y altos”.

No te olvides de la elección de la paleta de color, las flores o plantas frescas, y de los accesorios como candelabros, velas, adornos, lámparas,etc., “Las flores o plantas frescas son esenciales en cualquier mesa. Las velas son muy importantes para mí, ya que aportan calidez de inmediato. También puedes experimentar colocando adornos que tengas en casa y que puedan formar parte del concepto”, comentó.

Una vez que se tiene el concepto del centro de mesa, lo siguiente es elegir la disposición de la mesa. “En caso de usar un mantel grande, debe ser del tamaño adecuado, ni muy largo ni corto. Si son manteles individuales, se puede jugar con la idea de combinarlos. Últimamente, me gusta que se vean las mesas, especialmente si tienen materiales como piedra o vidrio, así que omito los manteles y elijo directamente el plato base, es una manera de añadir mucho color y un toque de sofisticación a la mesa”, explicó.

Juega con texturas y colores. Foto: Pixabay

Tomando en cuenta el menú que se degustará, se seleccionan los platos, “si tienes más de una vajilla, puedes elegir la que más combine con tu concepto; de lo contrario, simplemente ten en cuenta qué alimentos servirás para seleccionar los platos adecuados”,

Las servilletas son elementos que pueden dar color o carácter a la mesa y existen muchas formas de colocarlas: debajo del plato, sobre el plato, a un lado, con servilletero o con alguna figura que sea parte del concepto. “Incluso puedes agregar un toque de alguna hierba aromática y follaje para dar más originalidad a tu arreglo”,comentó Maite.

Los cubiertos se colocan según el menú que hayas escogido, siempre empezando con los primeros que utilizarás y avanzando hacia el plato, de afuera hacia adentro. “De manera personal intento incluir un plato para pan si el menú lo permite”.

Recuerda que los detalles como flores, velas y servilletas, le darán vida a la decoración. Foto: Pixabay

La experta añadió, “si tienes una mesa muy grande con muchos invitados y no tienes suficientes elementos de un solo tipo, como bases, platos o cubiertos, puedes mezclar varios, jugando con los colores pero manteniendo un cierto orden para lograr un equilibrio”.

Por último, se hace la elección de las copas, se recomienda colocar tres copas de distintos tamaños para el agua y cada tipo de vino. “También se pueden usar copas diferentes, de diversos colores y tamaños, siempre que sea consistente con el concepto que elegiste para tu mesa”.

Es muy importante atreverse a jugar y mezclar elementos. Déjate sorprender por el resultado y recuerda seguir un patrón para que visualmente tenga cierto orden.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Como toque más personal, me gusta poner una tarjeta con el nombre de cada invitado. Pueden ser sencillas o tan elaboradas como desees. Si tienes tiempo, puedes mandar a hacer los nombres en una impresora de control numérico para darle un toque más personalizado y original a la mesa. La idea es que vayas teniendo tus adornos y accesorios para que puedas crear diferentes mesas y siempre experimentar con diferentes experiencias”, finalizó.