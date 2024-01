Reconocen la trayectoria empresarial de Marta Mejía

Por su visión, entrega y liderazgo, además de su enfoque estratégico para crear herramientas que impacte positivamente a México, el Consejo de la Comunicación (CC) le otorgó un reconocimiento especial a Marta Mejía, fundadora y directora general de Zimat Consultores, agencia experta en relaciones públicas y procesos de comunicación.

El Museo Kaluz, recinto dedicado a fomentar y preservar la cultura, el arte, las tradiciones e historia de nuestro país, fue el punto de reunión para que empresarios, representantes de organizaciones civiles e invitados especiales, así como amigos y familia de la empresaria, se dieran cita para acompañarla en esta noche tan especial.

"De todos los reconocimientos que una persona puede recibir, el de su trayectoria me parece el más estimulante, porque habla de un camino recorrido, y en mi caso, he tenido la enorme fortuna de siempre hacerlo acompañada", dijo durante su discurso en el que no dejó de mencionar lo emocionada y agradecida que se sentía por esta distinción.

Recalcó que su misión, es “ayudar a líderes que como ustedes, hacen que las cosas sucedan, ayudarles a impulsar su visión desde sus empresas, las organizaciones que encabezan y sus causas”.

Con una carrera ejemplar, cuya experiencia se enfoca principalmente en las áreas de comunicación corporativa y estrategia pública, trabajando de la mano con múltiples compañías, organismos empresariales y gobiernos, Mejía se ha convertido en un referente en la industria de la comunicación por su visión innovadora y su habilidad para promover mejores prácticas empresariales, sociales, culturales y educativas, a través de una visión estratégica de la comunicación y soluciones efectivas.

“La comunicación no solamente es la difusión de conceptos o información; la comunicación efectiva conlleva siempre un diálogo entre las partes a partir del cual, se construye confianza y credibilidad y se consigue el apoyo necesario para concretar iniciativas y alcanzar objetivos”, refirió

Como parte de su liderazgo y visión a futuro, en su propia agencia ha adoptado prácticas de responsabilidad social que la llevaron a convertirse en una de las primeras empresas de servicios en obtener el reconocimiento de “Empresa socialmente responsable”; y recientemente fue nombrada como la mejor agencia de relaciones públicas de México, Caribe, Centro y Sudamérica.

Salvador Villalobos, Francisco Cervantes, Marta Mejía, Francisco Casanueva y José Carlos Azcárraga / Foto: Laura Lovera /El Sol de México

“Mi mayor deseo, es seguir teniendo la oportunidad de contribuir a la industria de la comunicación, y al fortalecimiento del sector empresarial y la sociedad civil en México”, añadió.

Hizo hincapié en que este reconocimiento no sólo le corresponde a ella, sino a todo un equipo de trabajo que ha estado con ella desde el primer día, y agradeció a su familia por siempre apoyarla en todo momento.

Durante la entrega del reconocimiento, Francisco Casanueva, presidente del Consejo de la Comunicación (CC), elogió la labor y expertise de Marta, “Nos ha enseñado la importancia de contar con estrategias de comunicación, que den a conocer los proyectos y acciones positivas que realizan las empresas y organismos en favor de la sociedad”, mencionó.

Y no perdió la oportunidad de recalcar, la enseñanza de Marta para todo el gremio empresarial, “nos ha transmitido el poder que tiene la comunicación responsable para incidir de manera positiva con mejores contenidos, que promuevan valores y cómo, a través de ella podemos transformar a una persona, una escuela, una empresa, una ciudad, y a un país”.

Como antesala a la entrega del reconocimiento, se realizó el panel “Organizaciones responsables: generar valor y construir confianza”, que contó con la participación de Francisco Cervantes, presidente del consejo coordinador empresarial (CCE); José Carlos Azcárraga, director general de Grupo Posadas y Pilar Parás, presidenta del consejo directivo del centro mexicano para la filantropía (CEMEFI); y como moderador, el periodista Leonardo Kourchenko.

Durante la conversación, compartieron su visión sobre la importancia de adoptar mejores prácticas corporativas en beneficio de las empresas y de la sociedad. El evento fue conducido por la periodista, Ana María Lomelí, quien también externó su admiración y cariño por la destacada empresaria.