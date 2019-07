Recupera la figura después de vacaciones con los consejos yoguis de Edna Monroy

La health coach y conductora del programa Ponte fit, Edna Monroy, es originaria de Torreón, el lugar donde inicia su vida por el ejercicio, ya que su núcleo familiar tiene un ADN deportista, su papá tenía un gimnasio pequeño y sus hermanos son atletas, así lo contó en entrevista con El Sol de México.

“Siempre he hecho deporte de todo tipo, básquetbol, futbol, atletismo, ballet, voleibol, pero de repente me entró un gusto por escalar, que me iba con mis amigos a la presa de Torreón a practicarlo, pero luego supe que el yoga me ayudaba mucho con la flexibilidad y el control del cuerpo, lo hice y me encantó”, dijo.

Posteriormente se muda a la Ciudad de México, donde se ha certificado en el área y ha descubierto varias técnicas de esta disciplina; ahora se dedica 100% a equilibrar su vida con yoga y box “lo que más me llena definitivamente es yoga y encontré la contra parte que es box, entonces me asocie con la Vieja guardia, un gimnasio de box donde hago un gran balance entre los dos”, comentó Monroy.

Gracias a estas certificaciones y preparación que ha logrado, se ha convertido en un referente del mundo fit, Edna lleva una rutina de ejercicio variada, entrena de lunes a viernes, da clases de animal flow, una nueva técnica de acondicionamiento físico que sin usar ningún otro equipamiento más que tu propio cuerpo, se basa en movimientos animales para crear un entrenamiento increíble, beneficioso y original, “son movimientos en cuadrupedia, siempre en cuatro puntos y que te reconecta con tu animal interno, yo lo mezclo con yoga para darles a mis alumnas un estilo de yoga diferente”, explicó.

Y para estas vacaciones compartió algunos consejos para cuidar a nuestro cuerpo y los kilos de más no se vuelvan a apoderar de nosotros, “es muy importante cuidar lo que comes, aunque sean vacaciones, debemos valorar el esfuerzo que hicimos para lograr ese cuerpo de verano y no echarlo a perder en pocos días”.

Edna recomienda, que estemos donde estemos siempre hay opciones ricas y saludables para comer “si sales a la playa, puedes optar por pescado a la plancha, o mariscos; si te quedas en la ciudad, una ensalada de verduras con pollo, se trata de saber qué te hace bien y qué te gusta”.

Sobre el ejercicio dijo que es otra parte importante que no hay que descuidar “es muy importante que no pierdan su ritmo de vida, se vale echar la flojera un rato, pero hacer ejercicio te motiva mucho, y más si lo haces al aire libre, en la playa, con amigos, familia o en pareja”.

También resaltó que ahora ya existen muchas maneras de ejercitarse aunque sea 5 minutos al día “hay muchísimas aplicaciones para el celular y gratuitas para hacer ejercicios, así como videos que te ofrecen miles de opciones para todas las personas, yo les recomiendo que busquen que ejercicio es para ustedes y cuál les gusta más. También pueden empezar con meditar 5 cinco minutos al día, igualmente con apps que son de meditación guiada”.

Sobre las “dietas mágicas” opinó “Yo nunca he hecho una dieta, no me gustan, creo que más bien tenemos que encontrar cada uno lo que te cae bien y lo que no, las dietas no son para hacerlas parte de tu estilo de vida”.

La también conductora tiene la filosofía de “si estás bien por dentro, estás bien por fuera, entonces creo que el cuidado del cuerpo es importante y más por el bienestar que te puede causar esto, una vida saludable, sin tantas enfermedades. Si te conectas con el ejercicio puedes despertar las hormonas de la felicidad, endorfina, serotonina, dopamina y oxitocina”, finalizó.