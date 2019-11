Rescata los oficios artesanales de Tamaulipas 

Las industrias creativas han ido tomando fuerza gracias a iniciativas que impulsan y promueven al talento local, tal como lo es la plataforma Diseñando México 32 (DMX32), liderada por Sara Galindo y Johann Mergenthaler, dos destacados personajes que se han posicionado en el mundo de la moda mexicana por su apoyo incondicional.

Se trata de un proyecto que está en la búsqueda constante de los talentos ocultos de cada estado de la República Mexicana, desde diseñadores, modelos y hasta creativos de contenido digital (fashion films), quienes mandan su propuesta a través de una convocatoria lanzada por los hashtags #PickMeSara #PickMeTrendo y #PickMeParagon para ser evaluados y así continuar con el proceso.

“Mi aventura personal por descubrir el talento mexicano empezó cuando era editora de Elle, cuando creé México diseña junto con todo mi equipo, eso fue hace como 10 años y con DMX32, ya llevamos 3 años y los estados que hemos impactado han sido Sinaloa, Sonora, Hidalgo, Guerrero, Tamaulipas y vamos por Querétaro, Jalisco, Durango, Nuevo León y Coahuila”, comentó Sara a El Sol de México.

Explicó que su objetivo es que el proyecto llegue a más gente y que más estados se unan para poder encontrar a esos talentos que no sabemos que existen y que ellos tampoco saben cómo y dónde tocar puertas “hay cientos de personas desesperadas por que los descubran, no quiero descansar hasta que no hayamos llegado a los 32 estados. No es un proyecto a corto plazo, es un proyecto que quizá nos tome tres, cuatro o diez años”.

Recientemente se llevo acabo la edición de DMX32 en Reynosa, Tamaulipas, donde el diseñador Miguel Macías fue el ganador y presentó por primera vez su colección en público “en Tamaulipas, siempre han estado interesados en su gente joven, en sus creativos. En lugares vulnerables, como lo es el estado, también pasan cosas buenas, hay gente trabajadora que hace creatividad para que México se vea mejor”.

Algo interesante de este evento, es que uno de los objetivos fue rescatar los oficios artesanales del lugar que se caracteriza por la cuera y que es un traje típico “buscamos a Carlo Demichelis, para mi gusto, uno de los mejores que ha tenido este país, para unirlo con los artesanos de Tamaulipas para crear un nuevo concepto inspirado en la cuera tamaulipeca, fue un desfile de 25 looks que pertenecen a los artesanos y que comercializaron a partir del momento que salieron a la pasarela”, explicó Galindo.

Durante la plática, la promotora de moda, nos confesó que aunque ella se desenvuelve en el mundo fashionista, no conocía de cerca la cuera, solo por fotografías y sabia que existía, pero jamás imagino que con este material se podrían hacer muchas cosas “nunca pensé que los flecos de las chamarras de piel estuvieran inspirados en Tamaulipas, ni si quisiera la misma gente de Tamaulipas lo sabe, tiene que haber un cambio y otro tipo de patronaje de diseño para que pueda subsistir y permanecer en la moda de México”.

Para Sara la moda ha ganado un gran significado personal, gracias a que en su camino se ha encontrado con diversos proyectos, retos, metas y cree en que además de ser un mundo maravilloso, también se disfruta “la moda es un trampolín a un mundo estético maravilloso, pero tampoco puede ser el trampolín que te haga caerte y romperte la cabeza en una alberca sin agua, es un trampolín que se tiene que disfrutar, y jugar con él, no tomártelo tan en serio y no dejar tu vida, por querer ser, verte o intentar ser, debe ser un pasatiempo, una herramienta, un pretexto para verte mejor, pero nunca el centro de tu vida”, concluyó.