Sácale una sonrisa a tu comida con estos tips de foto

Hace por lo menos una década era de lo más común que en los restaurantes se ofreciera una carta con fotos desenfocadas o la nula existencia del lugar en redes sociales; el comensal ni se imaginaba el emplatado y cómo llegaría el guiso a su mesa.

Esto ahora es casi imposible, las imágenes que se comparten en internet impactan en la decisión del cliente frente al mesero. Las fotos que más se antojan casi forman parte de la receta.Tomó valor el aprender a sacarle la mejor sonrisa a la comida.

Los fotógrafos gastronómicos Ignacio Urquiza y Elsa López platicaron con Aderezo para explorar sobre el auge, los desafíos y algunas otras situaciones a las que se enfrentan antes de apretar el botón del obturador.

La buena mesa, saber hoy en día que está comiendo la humanidad y de dónde vienen los alimentos… la carrera de chef, el inversionista que pone un restaurante, los amigos que cocinan en casa y más a partir de la pandemia, son algunas de las razones por las que Ignacio considera que la fotografía gastronómica está en auge.

Dice que 20 años atrás era raro charlar de comida sentado en la mesa con amigos, pero ahora es la conversación más común, “Las recomendaciones de qué comer y las pláticas de cómo les fue en tal restaurante… giramos alrededor de la gastronomía y sí a esto le sumamos que la fotografía digital, incluidos los celulares que se volvieron cámaras: es una ola en la que todo el mundo fotografía su comida para compartir los placeres de la mesa en todos los niveles”.





Lo que no se ve

Son muchas las horas de gestión para lograr una foto perfecta y no solo involucra a la comida, ambos coinciden que la gestión es de los más grandes desafíos.

Elsa cuenta que el reto más grande para ella es lograr que la foto final esté a la altura de la idea que tenía en la cabeza. “Muchas veces, eso no sucede y por eso hay que ser flexible y no agobiarse. Aunque te tomes tu tiempo planeando la escena, cuando estás ya metido en el proceso de sacar las fotos, a veces las cosas no encajan y tienes que improvisar.”

Dice que, cuando estás con clientes, es un doble desafío “Por eso, para ponerme las cosas fáciles y cumplir con las expectativas, antes de sacar las fotos, me tomo mi tiempo en documentarme, hacer preguntas al cliente y enviarles un pequeño documento para que vean si estamos en la misma página y así evitar sorpresas”.





Fotógrafos gastronómicos

Conoce en corto a dos especialistas en este tipo de contenido; descubre cómo se adelantaron a las tendencias culinarias.

Ignacio Urquiza

Su primer trabajo relacionado con alimentos fue para unas etiquetas de chiles de exportación. De hecho, de los trabajos que más le gusta hacer actualmente es la fotografía para ese tipo de producto, “en espacio reducido y muy preciso tengo que comunicar antojo y provocar al espectador en un parpadear”.

De 1979 a 2019, Ignacio ha obtenido casi 20 premios por su labor en la cámara, entre ellos destacan la Medalla Ricardo Muñoz Zurita al mérito por su obra fotográfica o el primer Lugar en la categoría Mejor libro Gourmand Cookbook Awards 2019 con Este libro es una Golosina, Hong Kong, China.

Conoce más de su trabajo en @ignacio.urquiza

“Hace 20 años era raro platicar de comida sentado en la mesa con amigos, hoy en día la conversación más común en las mesas son las recomendaciones de qué comer y cómo les fue en los restaurantes...todo el mundo fotografía su comida”.





Elsa López

Su profesión inicial es marketing. Se convirtió en fotógrafa por afición y en 2020 comenzó a enfocarse en captar postres. De hecho hace un par de semanas lanzó su primer libro sobre este tema, dentro de la colección FotoRuta de JdeJ Editores.

Se especializó en dulces y postres, para diferenciarse del resto, ya que es un micronicho que no está tan saturado. Además, son productos que te permiten tomarte tu tiempo para sacar la foto. “No tienes que andar con prisas en el momento exacto en que los haces, como sí sucede con otros alimentos frescos o carnes, que se echan a perder si te demoras”.

Conoce más de su trabajo en @elsalopezfoto

“Dicen que al ver un dulce o postre, se activa algo en nuestro cerebro que libera dopamina, generando una sensación de placer al imaginar el sabor en nuestra boca. Por eso, aunque creamos que un dulce se vende solo, no es así”.





Planifica una sesión

Elsa siempre hace una preparación previa, incluso hace una fase de investigación exhaustiva. A continuación, nos comparte más de su proceso paso a paso con estas sugerencias:

Documentarse, buscar referencias, y si se trata de un proyecto para una marca, hacerle un cuestionario al cliente para conocer bien el producto, valores y público al que se dirige.

Una vez que tienes toda esa información, tomar decisiones sobre el estilo de la luz, color, composición, tipo de platos, cubiertos, accesorios, fondo, y demás elementos que usarás en la escena y que mejor van con el proyecto.

El día de la sesión, comenta que ella se reserva al menos una mañana para tomar las fotos con calma. “Dependiendo de la complejidad del proyecto, puedo hacer 2 o 3 escenas distintas en una mañana, siempre y cuando tenga todo preparado con antelación”.

La última fase, una vez terminada la sesión, seleccionar las mejores fotos y editarlas para darles los toques finales antes de entregarlas al cliente.

“Como ves, es un proceso que abarca varias semanas. Me gusta tener todo claro el día de la sesión para ahorrar tiempo y evitar malgastarlo en la posproducción”, enfatiza.

Creatividad foodie

Para lograr contenido que impacte y también provoque antojos, platicamos con Ángel Zavaleta, el Comelón.

El influencer cuenta sus secretos para hacer tomas que impacten en redes con celular y lo que más pide es respecto a comida su comunidad. Es otro lado de este tipo de fotografía porque no todo lo que sube tiene que estar aprobado por un cliente.

Comenta que solo publica en su cuenta lo que probó y le gusta, además la que, intuye, le puede gustar a sus seguidores. Los “comelones”, como él les llama, reaccionan más a los lugares callejeros o monchosos, todo lo que se ve como comfort food.

Lo infalible

La iluminación es básica: “La luz natural es mi mejor aliada. La verdad es que esos bañitos de sol o simplemente el hecho de tener una iluminación clara y natural es perfecta para que salgan buenas tomas”.

Limpiar el lente antes: “Hay un antes y un después, marca la diferencia años luz. No sabes cuántos errores he cometido por omitir, este pequeño paso”.

Las composiciones: “Que tengas elementos que complementen a tu comida, que no le roben protagonismo; puedes agregar un café al desayuno, que se vea la servilleta bonita”.

Experimenta con los diferentes ángulos: “Vete moviendo en diferentes posiciones… cenital, o sea, desde arriba o 45º ligeramente picada o muy frontal”.





