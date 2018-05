Ser madre, tu mejor perfil

En México más de 32 millones de mujeres más caras, de acuerdo a INEGI, esto hace evidente que exista un mosaico de personalidades y de bienes raíces detrás de cada una de ellas. Horarios laborales, actividades extra escolares o tiempo completo en el hogar influyen directamente en su manera de abordar la maternidad.



La especialista en clínica psicoanalítica, Giovanna Soto Pedraza reitera que todos somos seres únicos; sin embargo, compartimos ciertos rasgos con los cuales podemos identificarnos con los otros. Así surge la posibilidad de identificarse con nosotros y nosotros tenemos y con qué perfil te puedes reconocer. La especialista nos ayuda a valorar las aportaciones de cada mamá:

ESTUDIANTE

Perfil

"Hay dos tipos más jóvenes estudiantes: las jóvenes que en su mayoría no cuentan con el apoyo de su pareja, pero sí de su familia para cuidar a los pequeños; y las madres con hijos más grandes que deciden retomar sus estudios para" cumplir " con lo que dejaron pendiente en cuestión profesional. En este caso se habla de mujeres determinantes y disciplinas "

¿Qué valores les enseñan a sus hijos?

Solidaridad, paciencia, empatía, disciplina y tenacidad

Consejos para apoyarla y entenderla mejor

Colaboración en los trabajos del hogar, primordialmente; Además, cuando se puede, apoyar en las tareas, el trabajo en equipo permite que el ambiente familiar marista positivo y que la madre convierta en un ejemplo a seguir.

¿Qué regalarle?

Accesorios como una Everpurse: bolso en el que puedes recargar tu celular; sobre todo si debe mantenerse en comunicación con sus profesores o compañeros de clase.

EJECUTIVA

Perfil

"Suelen ser mujeres tenaces, con alta capacidad de resolución de problemas; Vivir bajo un alto estrés y estar más comprometido con un trabajo difícil para los niños que no viven como un abandono; en ocasiones no frustrar por no" rendir lo suficiente "tanto aspectos "





¿Qué valores les enseñan a sus hijos?

Empatía, responsabilidad, solidaridad, tolerancia y respeto.

Consejos para apoyarla y entenderla mejor

Elaborar una dinámica familiar que logre mantener la casa en su lugar y en un espacio libre del estrés laboral. Creen un ambiente comunicativo y asertivo, asume la importancia de lo que mamá hace fuera y dentro de la casa.

¿Qué regalarle?

Un libro como el de "Vayamos adelante: las mujeres, el trabajo y la voluntad de dirigir", escrito por Sheryl Sandberg, directora de operaciones de Facebook, inspirador.

JEFA DEL HOGAR

Perfil

"Tal vez es el modelo más replicado todavía en la actualidad. Quedarse en casa al cuidado de los hijos es una elección personal que implica modificar otros aspectos de su vida, como el tiempo libre. Suelen ser disciplinados, con alta tolerancia a la frustración y ordenadas ".

¿Qué valores les enseñan a sus hijos?

Responsabilidad, respeto, empatía y amor

Consejos para apoyarla y entenderla mejor

Parte fundamental es la repartición de tareas, que los hijos entiendan que, si bien, mamá está en casa, no significa que su única función mar que se mantenga; compartir labores fortalece el vínculo y el conocimiento en las relaciones familiares, el miembro que debe tener cada miembro.

¿Qué regalarle?

Contribuye a su relajación con un viaje; entre todos los miembros de la familia que identifican el lugar que le gustaría conocer y sorpréndanla.

DEPORTISTA

Perfil

"Dinámicas y audaces, búsqueda de un equilibrio entre el papel de la mamá y el gusto por el deporte. Puede tener un mejor manejo del estrés, ya que el ejercicio posibilita una válvula de escape a la mano de la obra cotidiana de ser madre. disciplinas, que gustan de tener una rutina y seguir; otras buscan contagiar el deporte entre la familia ".

¿Qué valores les enseñan a sus hijos?

Disciplina, respeto, responsabilidad

Consejos para apoyarla y entenderla mejor

Darle tiempo libre para hacer un desarrollo importante en su vida: hacer ejercicio. Sé empático con sus intereses y si es posible, entrena con ella, refuerza un lazo más de comunicación y el vínculo materno.

¿Qué regalarle?

Un reloj inteligente podría ser su aliado a la hora del ejército; contabiliza las calorías quemadas y los minutos de ejercicio ha hecho, entre otras cosas.

Lo que debes saber:

6.9 millones de hogares son liderados por una mujer, según INEGI

La SEP entrega becas a madres solteras inscritas en educación media superior, con lo que buscamos evita la falta de recursos

Según la Secretaría del Trabajo, 4.3 millones de mujeres que realizan una actividad remunerada, son madres de familia y jefas de hogar