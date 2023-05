Sin fronteras, así se celebra el Día de la Hamburguesa

Desde su creación hasta su evolución a lo largo del tiempo, existe una controversia en torno a quién fue la primera persona en inventarla, pero lo que se puede afirmar es que ha sido una creación colectiva.

Cada 28 de mayo se celebra el día conmemorativo en honor a Louis Lassen, un inmigrante alemán al que los estadounidenses atribuyen la preparación de la primera hamburguesa. Para celebrar la transformación de su historia, hemos elegido el proyecto de Indómita como lugar para descubrir el auténtico sabor, el cual puede variar según los ingredientes y preferencias, aunque deben mantenerse ciertas características distintivas.

Así se prepara una clásica

Pablo Mateus, el creador de Indómita, nos explicó su concepto desde una perspectiva muy punk. Lo que se ve no se pregunta es la hamburguesa clásica del lugar, su nombre hace alusión a quien en sus palabras describen a “Juan Gabriel como alguien muy punk”, por su estilo de vida, tanto Nina Simone o David Bowie.

“Le pusimos esa intención al concepto de que tenía que tener algo mexa, no por ser una hamburguesa, tenía que ser la clásica gringa” agregó Pablo Mateus

Está preparada con un pan brioche, hecho con malta cebada y trigo, lo cual lo hace esponjosito pero también resistente a los jugos, y por supuesto a la primera mordida. A cada lado del pan se le pone mantequilla que se derrite al contacto con la parrilla, pero cuidan que su sabor no sea invasivo.

En cuanto a la carne, la que preparan ahí es corte topline y está sazonada con sal de Colima, y hierba como el romero que se tatema. Con este paso listo, ponen una rebanada de queso cheddar, cuyo proveedor es de un productor del Mercado de San Juan. Posteriormente se agrega la lechuga y jitomate, para finalizar con la última rebanada de pan y el rayo Indómita, el cual atraviesa toda la pieza para que no pierda su forma.

Para acompañar, la casa recomienda una cerveza y sus tradicionales papitas cambray. En lo que respecta a las salsas y aderezos, todos elaborados por ellos, tanto catsup y mostaza se elaboran ahí, destacan la mayonesa de habanero y la de chile de árbol.

Su evolución ha permitido la creación de nuevas formas de prepararla y ha brindado experiencias gastronómicas únicas. En este contexto, Indómita se destaca como el lugar donde la preparan sin reglas.

Identifica sus características esenciales

Para apreciar y disfrutar al máximo esta comida, debes analizar los diferentes elementos que la componen, pero sobre todo, saber que características deben cumplir en conjunto y aquí te decimos cómo:

Sabor. Prueba la carne y verifica si está bien condimentada. Debe tener un equilibrio con los complementos.

Textura. Entre jugosa y tierna, aunque con cierta firmeza para evitar que se desmorone.

Jugosidad. Checa que libere jugos cuando la muerdes, esto indica que retiene bien su humedad.

Pan. Que sea fresco, suave y ligeramente tostado en el exterior. Pruébalo por sí mismo y considera si complementa bien los sabores de la carne y los demás elementos.

Ingredientes. La lechuga, tomate, cebolla, pepinillos, queso y salsas, también son importantes; agregan una combinación de texturas agradables que se complementan entre sí.

Equilibrio. Ningún ingrediente debe dominar o ser abrumador. Todos deberán trabajar juntos para crear una combinación armoniosa.

Presentación. Aunque no afecta directamente, puede indicar la atención al detalle y la calidad en general. Observa si está bien montada y distribuida de manera uniforme, si es fácil de comer sin que se desarme.

Así se transformó a través del tiempo

Siglo I d. C.: Roma

Isicia Omentata: Los primeros indicios de lo que se parecería a una hamburguesa, este plato de carne picada contenía piñones, pimienta y saborizantes de vino y garum.

Steak Tartare (Filete tártaro): Los mongoles eran feroces jinetes que conquistaron la mayor parte de Eurasia con gruesas láminas de carne de res escondidas debajo de sus sillas de montar. Se las comían después de haber sido ablandadas por un día de montar a caballo.

Salchicha de "Hamburgo": Se publica The Art of Cookery de Hannah Glasse, que describe esta salchicha ahumada de carne picada de res, sebo, pimienta, clavo, nuez moscada, ajo, vinagre, sal, vino tinto y ron, que se sirve sobre tostadas.

El Diccionario Oxford de la Lengua Inglesa: El principal léxico de la lengua inglesa describe la Hamburg Steak (Torta de carne) como "una lámina dura de carne de res salada y picada [molida], a menudo ligeramente ahumada, mezclada con cebolla y migas de pan".

La máquina picadora de carne: G. A. Coffman creó y patentó su máquina para cortar carne de salchicha, que presentaba cuchillas giratorias debajo de un alimentador en espiral, similar a las modernas picadoras de carne.

Los hermanos Menches: Existen afirmaciones dudosas y contradictorias sobre lo que pasó en la feria del estado de Nueva York. Se dice que los hermanos se quedaron sin salchichas de cerdo y decidieron poner carne de res en un sándwich, creando así una hamburguesa.

Charlie Nagreen: Cariñosamente conocido como "Hamburger Charlie", aparentemente aplastó una albóndiga de carne de res entre rebanadas de pan para que sus clientes pudieran caminar y comer al mismo tiempo, una creación que afirmó ser la primera hamburguesa.

Oscar Weber Wilby: Aparición documentada de las hamburguesas de carne de res a la parrilla en un pan de masa agria, creadas por Bilby y su esposa Fanny para celebrar el cuatro de julio.

Louis Lassen: La Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos atribuye a Lassen la creación de la primera hamburguesa, pero persisten dudas, ya que su hamburguesa se servía entre dos rebanadas de pan tostado en lugar del bollo que la verdadera hamburguesa exige.

Fletcher Davis: Afirmó haber estado sirviendo carne de res en sándwiches desde la década de 1880 y haber agotado sus "hamburguesas" en esta famosa exposición mundial.

Walter Anderson: Uno de los dos genios detrás de White Castle, comenzó originalmente a comerciar desde un carrito de comida, sirviendo hamburguesas con panes creados específicamente y usando su propia espátula hecha a mano.

White Castle: El cocinero Walter Anderson y el empresario Billy Ingram abrieron su primer restaurante y cambiaron el curso de la historia de la hamburguesa, con innovaciones en diseño, cocina y servicio.

La hamburguesa con queso: Lionel Sternberger, quién dirigía el dinero de su padre, The Rite Spot , afirmó ser el primer hombre en poner queso sobre una hamburguesa en un pan, a lo que llamó hamburguesa con queso.

“Un nuevo sabor": Así describió el sabor del restaurante Kaelin's cuando derritieron queso sobre las hamburguesas, que ellos afirmaron ser la primera hamburguesa con queso auténtica.

The Big Boy: Bob Wian fundó Bob's Pantry en 1936 y al año siguiente se arriesgó al cortar un pan en tres partes y usar dos hamburguesas para crear la primera hamburguesa de dos pisos.

McDonald's: Aunque los hermanos McDonald habían dirigido una pequeña barbacoa desde 1940, en 1948 cambiaron a las hamburguesas y comenzaron lo que se convertiría en la cadena de comida rápida más grande del mundo.

Burger King: David Edgerton y James McLamore compraron la tambaleante Insta-Burger King y la renombraron, creando el mayor desafío a la corona de comida rápida de McDonald's .

Wimpy's: J. Lyons and Co. compró los derechos de franquicia para operar los bares de hamburguesas Wimpy en Inglaterra y abrió su primer establecimiento como concesión en un restaurante de Lyons Corner House en Coventry Street, en el centro de Londres.

Como puedes darte cuenta, no hay un creador, todo ha sido una evolución del platillo hasta nuestro días. Desde entonces se han agregado ingredientes más exóticos y sofisticados, como el foie gras, la trufa, y el huevo frito. Sigue evolucionando con la incorporación de nuevos ingredientes como la carne vegana, el queso vegano, y los panes sin gluten para satisfacer las necesidades de los consumidores.

Todos estos datos fueron recabados por David Michaels, en su libro The World Is Your Burger: A Cultural History . El autor es propietario de Bite Me Burger en Sydney, recopila recetas, fotos vintage y artículos de chefs.





