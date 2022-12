Celebran el triunfo de Rafael Nadal en La Monumental Plaza de Toros

“Rafa, hermano, ya eres mexicano”, fue la ovación que al unísono, los miles de aficionados le gritaron al tenista español Rafael Nadal, tras arrasar en la cancha y coronarse como el ganador del Tennis Fest GNP, celebrado anoche en la Monumental Plaza de Toros México.

Aunque el esperado partido comenzó con media hora de retraso, los seguidores del deportista aguardaron ansiosos sus lugares, para ver por primera vez en la Ciudad de México al segundo del mundo en el ranking ATP y ganador de dos medallas olímpicas.

El primero en aparecer en la cancha fue su contrincante, el joven noruego Casper Ruud, quien también tiene aficionados mexicanos y lo recibieron entre aplausos y gritos. Vestido de rojo con azul marino, Ruud ofreció un verdadero espectáculo, al lanzar las pelotas con peculiar estilo y acrobacia, lo que provocó emoción entre las gradas.

Por su parte, Nadal, demostró en ser uno de los más queridos del público mexicano. En su aparición provocó una ola de aplausos, gritos y hasta piropos de chicos y grandes. “Rafa te amo”, “vamos Rafa”, “Rafa te queremos”, “guapísimo Rafa”, entre otros, fue lo que se pudo escuchar desde las gradas.

El duelo fue reñido y emocionante a cada minuto del partido que duró alrededor de dos horas. El originario de Mallorca, España, se llevó la victoria al ganar dos sets con parciales de 7-6 y 6-4.

Con el tradicional sombrero de charro, ambos jugadores dieron la vuelta al ruedo que por segunda ocasión se convierte en cancha de tenis; la primera fue en 2019 con el Greatest Match en el que Roger Federer venció en tres sets a Alexander Zverev.

“Agradezco a esta ciudad que desde el día uno me ha recibido como un mexicano más, eso me llevo, y las ganas de volver algún día”, dijo Nadal a todos sus seguidores.

Roberto Prats y Eloísa Orozco. Foto: Adrián Vázquez | El Sol de México

Por su parte, Ruud confirmó su participación en el Abierto Mexicano de Tenis que se celebrará en febrero de 2023 en Acapulco. Además sorprendió a todos los congregados al hablar español. “Hola a todos, muy emocionado por estar aquí, nos vemos en Acapulco”, dijo.

El broche de oro de este tour por Latinoamérica de los juegadores del deporte blanco , fue la participación musical de los doblemente nominados al Grammy, Mau & Ricky quienes entonaron algunos de sus éxitos.

Los famosos también son fanáticos de Nadal

Previo al partido, se realizó una alfombra roja en la que desfilaron decenas de famosos quienes se declararon fanáticos del deporte blanco y del tenista español.

Víctor González, Andrés Palacios, Ingrid Coronado, Mónica Noguera, Juan Soler, Margarita Gralia y Sergio Basañez, entre muchos más, arribaron a la Plaza de Toros con abrigadores y glamurosos atuendos, dispuestos para disfrutar del espectáculo deportivo.

Los tenistas recibieron la ovación de los aficionados. Foto: Adrián Vázquez | El Sol de México

Los primeros en posar para las cámaras fueron Fernanda Castillo y Erik Hayser, quien se declaró “fanático de hueso colorado” del deporte blanco.

“Me encanta el tenis, de niño quería ser tenista. Me apasiona muchísimo, no solo he disfrutado de jugarlo sino de ver infinidad de partidos y para mi es un orgullo y un sueño tener a Rafa en La México”, contó el actor a Círculos.

Nos compartió que su pareja Fernanda Castillo, también comparte esa pasión, “a Fer también le encanta, entonces no soy el único loco en casa que se desvela viendo los partidos del Abierto de Australia o cualquier otro que sea fuera de nuestro huso horario, también cada que podemos vamos algún torneo, así que no pido más”, añadió.

Beatriz Morayra y Andrés Palacios. Foto: Adrián Vázquez | El Sol de México

Otra de las invitadas estelares de la noche fue la cantante española, Concha Buika mejor conocida como Buika, quien llegó acompañada de Mané de la Parra, con quien hace dueto en Olé México.

“El tenis es un deporte que le gusta a todo el mundo, realmente es uno de los más vistos y en lo personal, no creí que fuera a llamar mí atención, y la sorpresa es otra”, nos dijo.

Sobre la participación de su compatriota dijo, “ver jugar a Nadal es una delicia, un verdadero espectáculo. Su entrega, fuerza y generosidad hace que se disfrute su actuación aún más. Nada juega para todos”, añadió.