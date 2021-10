Celebran la segunda edición del Festival What Design Can Do México

What Design Can Do México (WDCDMX) GNP celebra su segunda edición con un programa que incluye música, cine y presentaciones de más de 20 líderes creativos globales.

Su objetivo es abordar temas de gran urgencia en el mundo, como la acción climática y la justicia social, en donde destaca el papel de la creatividad y el optimismo en tiempos de crisis globales.

Isabel Larios, Pamela Hamui y Fernanda Santamarina / Cortesía

Para iniciar con los festejos del importante evento, se realizó un exclusivo coctel en un exclusivo lugar de la Condesa, donde se reunieron invitados especiales y participantes del festival.

El programa de WDCDMX GNP 2021 ha sido creado con la colaboración fundamental de la Delegación de la Unión Europea en México, así como la participación de las Embajadas de Austria, Bélgica, Italia, Países Bajos, España y Suecia en México.

Analay Rodríguez y Ayelen Fernández / Cortesía

“What Design Can Do cree que activar y empoderar a los creativos de todo el mundo para abordar los problemas urgentes de hoy es un esfuerzo colaborativo y se enorgullece de anunciar la participación esencial de la Unión Europea”, dijo Richard Van Der Laken, director de WDCDMX.

Durante el evento, se presentaron a los nuevos codirectores, quienes serán los encargados de llevar a cabo un formato reinventado al aire libre y apto para los tiempos de crisis que atravesamos: Joanna Ruiz Galindo y Ricardo Lozano.

Alejandro Ceballos, Alejandro Manrique, Maria Ghersi y Tirso Navarro / Cortesía

“Como nuevos directores de What Design Can Do en México, serán los encargados de realizar el evento que empodera a la comunidad creativa para atender los temas más apremiantes del presente y hacer un llamado público urgente hacia el optimismo”, añadió Van Der Laken.

El festival contará con talleres, charlas, exposiciones y presentaciones en línea y en vivo a cargo de algunas de las figuras mundiales más destacadas en el rubro y tendrá lugar el 28 y 29 de octubre en el teatro al aire libre Ángela Peralta.

Algunos de los participantes son Stefan Segmeister, Giovanna Massoni, Yásnaya Aguilar, Michel Rojkind, Bárbara Sánchez-Kane, Isla Urbana, Óscar Hagerman y más.