Rodrigo de la Calle pide más vegetales en la mesa

San Miguel de Allende, Gto.- El chef español Rodrigo de la Calle tiene un importante mensaje que dar al mundo: "Hay que reducir el consumo de la carne y el pescado, y no es que tenga que ver tanto con el cuidado del ambiente ni con el cambio climático. Hay que alimentarse mejor, las nuevas generaciones no conocen los vegetales, comen más comida procesada; la dieta mediterránea que yo promuevo, está registrada como la mejor y se basa en 80 por ciento de vegetales y 20 por ciento de proteína".

Así lo expresó el chef en la segunda edición de Millesime Weekend en San Miguel de Allende, evento que reúne a lo más destacado del ámbito culinario internacional, del 25 al 28 de mayo.

En su primera presentación, De la Calle, quien cuenta con una estrella Michelin por su propuesta culinaria, compartió sus platillos en el restaurante Fátima, junto el chef peruano Diego Oka.

Pepe Estevez, Arturo Composto, Mike García, Diego Oka, Rodrigo de la Calle y Johnathan López. Foto: Adrián Vázquez | El Sol de México

El menú estuvo compuesto por seis tiempos: entrada de erizos, kampachi y salmón; sopa fría de zanahoria; causa de cangrejo; conchas Margarita y tarta de manzana con queso. Posterior a la degustación, compartió su experiencia en este encuentro culinario.

"Es mi cuarta vez en este evento, es increíble, se ha juntado el hambre con las ganas de comer. Me esperé a que Diego me propusiera sus platos y en función de los sabores me fui acoplando. A mí me tocó hacer la carne y, como han visto, la he cubierto con un montón de vegetales para matizar los sabores", comentó De la Calle.

Sopa fría de zanahoria en escabeche con flor de calabaza, coco y coliflor por el chef Rodrigo de la Calle. Foto: Adrián Vázquez | El sol de México

El experto describió a este menú como "bien equilibrado, lo probé todo esta mañana".

Sobre sus colegas mexicanos, dijo: "aquí hay un nivel de cocineros impresionante, porque en México hay muy buen producto y cuando hay buen producto con un mínimo de creatividad en cualquier restaurante las cosas salen bien".

En su opinión respecto a la chef Elena Reygadas, quien recientemente fue reconocida como la Mejor Chef del Mundo por la lista 50 Best Restaurants, comentó:

Carrilleras de ternera guisadas en su jugo con espinacas y frutos secos molidos, por el chef Rodrigo de la Calle. Foto: Adrián Vázquez | El Sol de México

"Es muy bonito lo que está ocurriendo con las mujeres en la gastronomía, que tengan el reconocimiento en un mundo dominado por hombres es muy valioso, felicito a las todas a las mujeres.

"Pero en ese tipo de premios hay muchos intereses. Siempre he huido de los términos 'el mejor' o 'la mejor', pero es muy bueno lo que ocurre con el mundo femenino".

Confiesa que "en 2014 empecé a viajar haciendo consultoría en Pekín, aprender técnicas de un colega te enriquece mucho, la manera de tratar los productos en otros países a la mejor no es la misma que en España.

Tarta de manzana con queso, nueces y miel, por el chef Rodrigo de la Calle. Foto: Adrián Vázquez | El Sol de México

“Es muy complicado cocinar fuera de mi casa, como lo que he hecho hoy que tuve que agregar picante y me han ayudado agregar la cantidad de manera moderada, porque en España no sabemos trabajar con el picante, tienes que adaptarte".

Y agrega: "Ahora mi reto es abrir más restaurantes, ya tengo en Barcelona y en China, también tengo que difundir el mensaje de mi cocina que es reducir el consumo de carne y aumentar el de los vegetales”.

Sep Priedl, Adriana Criollos, Rodrigo de la Calle y Mike García. Foto: Adrián Vázquez | El Sol de México