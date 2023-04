David Bisbal, Beatriz Pasquel y Eugenio López entre los invitados a la gala de Bulgari

Una noche de lujo y glamour se vivió ayer con motivo de la celebración del 75 aniversario de la colección Serpenti de la casa de joyería italiana Bulgari, que se llevó a cabo en el centro comercial Artz Pedregal, al sur de la Ciudad de México, donde se rindió "homenaje a la belleza, poder y fortaleza femenina".

Marisa Abedrop, Eugenio López y Beatriz Pasquel / Fotos: Adrián Vázquez / El Sol de México

La icónica colección creada hace 75 años bajo las premisas de seducción, transformación y el poder de la mujer, fue exhibida a un selecto grupo de invitados quienes pudieron conocer de cerca cada una de la piezas que han hecho historia, al ser las favoritas de celebridades, realeza y destacados personajes de la sociedad durante generaciones.

Fernanda Castillo / Fotos: Adrián Vázquez / El Sol de México

“Serpenti 75 es una celebración de un símbolo que se ha convertido en un icono global y la colección más representativa de Bulgari, es la única que comenzó con relojes, y tiempo después, se fue desarrollando la parte de joyería y accesorios. En la actualidad es la colección más transversal que tenemos y desde 1948 ha evolucionado mucho”, expresó Elodie Thellier, presidenta de América Latina y del Caribe de la firma que pertenece al grupo LVMH.

Erick Elías, Karla Guindi y Geovane Nieto / Fotos: Adrián Vázquez / El Sol de México

El evento reunió a importantes personajes de diferentes ámbitos como el cantante David Bisbal, las actrices y actores Altair Jarabo, Esmeralda Pimentel, Mauricio Ochmann, Iván Amozurrutia, Oka Giner, Isabel Burr, Alejandra Barros, Beatriz Pasquel, Eugenio López y Paola Saad, por mencionar algunos.

Al inicio, los invitados fueron llevados a la terraza de la plaza para que al aire libre disfrutaran de un concierto en vivo sinfónico, mientras descubrían la nueva campaña de la marca. Además, las paredes del sitio fueron intervenidas con video show de videomapping, inspirado en las cualidades de Serpenti.

José Gómez y Alejandra Barros / Fotos: Adrián Vázquez / El Sol de México

Elodie Thellier recordó, que Elizabeth Taylor lucía en sus muñecas el lujoso brazalete en forma de serpiente y fue durante la película "Cleopatra" en 1963, donde se hizo famoso.

“Es una celebración internacional, que quisimos traer a México, pues tiene mucha relación con la cultura Italiana, queremos celebrar el poder y empoderamiento femenino y parte de inspiración de esta colección son las mujeres extraordinarias”, añadió Thellier.

Posteriormente, los asistentes se dirigieron a la boutique ubicada en planta baja, para conocer de cerca la nueva línea, que este año centra su diseño, en las escamas de las serpientes.

Paola Saad y Cristina Alcerraca / Fotos: Adrián Vázquez / El Sol de México

“Las nuevas creaciones, que pueden llevarse en cualquier momento y en cualquier lugar, como piezas independientes o en una irresistible combinación, encarnan perfectamente el concepto de "segunda piel", con su sinergia única de geometría y vanguardia, a partir de curvas sensuales, exquisita flexibilidad y precioso brillo”, explicó Elodie.

Para cerrar con broche de oro, los invitados disfrutaron de una cena de tres tiempos: de entrada se sirvió una crema de curry y langosta; para el segundo tiempo fue una lubina asada con risotto de azafrán que se acompañó con vino tinto. Y de postre, degustaron una paleta de gianduja, naranja y frutos secos.

Los looks de la noche

Para una ocasión tan especial, los invitados eligieron sofisticados y elegantes looks que complementaron con algunas de las finas piezas de Bulgari.

Renata Notni / Fotos: Adrián Vázquez / El Sol de México

A su llegada, la actriz mexicana Renata Notni cautivó con su belleza y sensual atuendo, que fue un ajustado jumpsuit en color rojo vibrante, con atrevido escote en pecho y cintillas alrededor de la cintura que dejaron al descubierto su esbelta figura.

“Para mí era importante usar algo que tuviera que ver con la colección, es una representación del empoderamiento femenino, y este look me hace sentir guapa, poderosa, segura de mí misma”, contó la protagonista de la serie "Las Juanas" a Círculos.

Isabel Burr, Iván Amozurrutia, Ela Velden, Esmeralda Pimentel y Oka Giner / Fotos: Adrián Vázquez / El Sol de México

Añadió que se siente identificada con la serpiente, “en la vida vamos cambiando, evolucionando y creo que de eso se trata, de tener una mejor versión de nosotras mismas”.

Por su parte, la también actriz Esmeralda Pimentel, quiso reinterpretar el significado de la serpiente con un atuendo en negro dos piezas, con guantes transparentes y un sombrero, “me siento, libre, poderosa, cómoda, creo que este outfit me representa. La serpiente es mi símbolo y me encanta la idea de transformarnos y evolucionar”, compartió.

La colección / Fotos: Adrián Vázquez / El Sol de México

Ela Velden fue otra de las famosas que lució un look en negro pero con detalles brillantes. Fue un vestido con pronunciado escote al frente y ajustada silueta. “Me encanta brillar, me encantan las lentejuelas”,

Otro de los looks que fueron de los más comentados de la noche, fue el de Fernanda Castillo, un traje de dos piezas, entallado en un color cobrizo con un detalle tridimensional al hombro.

“Me vistió Víctor Blanco, un estilista español y me gusta mucho, soy fan de los trajes porque creo que también este tipo de prendas nos hacen sentir igual de empoderadas, seguras, guapas”, dijo Castillo.

Agregó para ella la serpiente le remite a la oscuridad interna femenina, “eso que nos hace interesantes, también creo que es un símbolo de deseo y tentación, pero no desde el punto de vista de la moral o equivocado, sino del que todos tenemos un contraste en nuestra personalidad que nos hacen ser interesantes”, comentó.

Piezas de alta joyería / Fotos: Adrián Vázquez / El Sol de México

Por último, el cantante español David Bisbal, lució un elegante traje compuesto con un pantalón y saco negro combinado con una camisa blanca y una dorada y complementó con una pulsera con la cabeza de una serpiente.

Elodie Thellier / Fotos: Adrián Vázquez / El Sol de México

“La pulsera que traigo esta noche me ha dado suerte, en los Latin American Music Awards, hace algún tiempo, después de cantar, me otorgaron un premio muy importante y siempre me pongo la pulsera en la mano izquierda, con la que tomo el micrófono, entonces es como mi amuleto”, nos compartió.