Diego Peniche y Cassandra Iturralde envían deseos de esperanza, unión y paz en esta Navidad

En cada hogar mexicano, existen tradiciones navideñas que han pasado de generación en generación y que se siguen preservando. Tal es el caso de familia del joven actor Diego Peniche, quien da vida a Jimeno en la nueva serie de Netflix La flor más bella que se estrenó el pasado 7 de diciembre y está inspirada en la vida de la actriz y comediante Michelle Rodríguez.

Nos compartió que tiene la dicha de tener una numerosa familia, por lo que cada año se reúnen en diferente casa. Este 2022 pasará la Noche buena con su familia materna, incluyendo a sus abuelos, tíos y primos.

“Para nosotros la Navidad es un pretexto para reunirnos todos, ya que con el trabajo o las actividades diarias no es posible frecuentarnos, y en estas fechas es de ley reunirnos, me gusta mucho la convivencia, platicar sobre lo que nos ha pasado en el año y convivir en familia”, nos dijo.

Diego disfruta del puré de papa de su mamá / Cortesía Look Mgmt

Una de las tradiciones que nunca faltan es el intercambio de regalos, “creo que en todas las familias es algo icónico, pero para nosotros es un momento especial, por que es todo un ritual, sentarnos alrededor del árbol, abrir los regalos, es algo muy divertido”.

Sobre el menú de la cena navideña, se confesó fanático de la comida, “creo que lo que más me gusta de todo, además del pavo, es el puré de papa, de verdad que mi mamá lo prepara muy rico, tanto que me acabo todo el que hace”, dijo entre risas.

Una de las Navidades que más recuerda, fue cuando escuchó los renos de Santa Claus, “siento que ese año estuvo el espíritu navideño más vivo que nunca, todos los primos nos dormimos juntos con la ilusión de algún día conocer a Santa Claus, y esa vez recuerdo perfecto haber oído los renos y cascabeles del trineo, lo sentí muy real”.

Lanza un mensaje de paz / Cortesía Look Mgmt

“De niño quería ser paleontólogo, me gustaban los dinosaurios, y el mejor regalo que me trajo Santa fue uno enorme, animatrónico que se movía y hasta te podías subir en él”, añadió.

Durante la entrevista, no perdió la oportunidad de enviar sus deseos de esperanza, unión y paz, “Creo que después de la pandemia como que nos hemos olvidado de la unión, el respeto, la amistad y empatía, creo que nos hace falta como humanidad respetarnos entre nosotros mismos, ser tolerantes. El próximo año puede ser una buena oportunidad para aprender a unirnos de nuevo y apoyarnos”.

Diego finaliza el año 2022 con la satisfacción de cumplir su sueños profesionales de ser actor, “lo mejor que me pudo pasar es haber viajado a Madrid para realizar una obra y también poder haber grabado mi primera serie con Netflix, es lo que más me ha nutrido y lo que más me ha gustado, y lo agradezco”, finalizó.

Cassandra acostumbra ver películas en Navidad / Cortesía Look Mgmt

Para Cassandra Iturralde, quien ha participado en las series Diablero y La negociadora, así como en la telenovela Los elegidos, la Navidad es sinónimo de familia, “me encanta la Navidad, siento que es un momento para estar todos en familia, unidos y disfrutando de una convivencia sana”, nos contó.

Dijo que se considera una fanática de la Navidad, “mi hermano y yo nos pasamos viendo películas navideñas todo el tiempo, de tantas que he visto ya no sé cuál es mi favorita, pero es una época que disfruto mucho”, comentó.

Iturralde, quien aún estudia el nivel medio superior, nos confesó que en su familia se acostumbra a celebrar todos juntos, “siempre estamos juntos, creo que es algo que nos caracteriza como familia, convivir juntos y hacer todo juntos, además de que estamos con mis abuelitos y tíos”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cass Iturralde Oficial (@cass_iturralde_)

La joven actriz, desea que el próximo año este lleno de, “amor, prosperidad y mucho respeto, creo que es un año especial y la Navidad nos invita a reflexionar, necesitamos un mundo mejor con unión y respeto”.

El talento que es parte de la agencia Look Mgmt se dijo sentirse feliz y satisfecha por todos su logros en este año que está próximo a finalizar, “Ha sido un año lleno de sorpresas, emociones y mucho trabajo, estoy muy feliz por estar cumpliendo mis sueños y espero que en el próximo 2023 vengan más proyectos para poder consolidarme como actriz”.