¡Entérate! Soumaya Slim apuesta por el crecimiento de la moda mexicana

“Al usar una prenda estamos transmitiendo lo que somos, lo queremos que vean que somos, es representar lo que pensamos”, dijo Soumya Slim durante la conferencia “Un diálogo con Concha Orvañanos, Lorena Saravia y Soumaya Slim.

La charla que se llevó a cabo en las instalaciones de Casa Hotbook, tuvo como objetivo promover el talento de los creativos nacionales desde su esencia e inspiración hasta los procesos de producción que llevan al producto final.

“Es un evento para difundir el consumo local, y que las personas conozcan lo que están haciendo los diseñadores mexicanos, en particular Lorena Saravia y yo, que somos grandes amigas de toda la vida, e invitamos a Soumaya Slim a dar una plática sobre la promoción del diseño y el arte como parte de nuestro trabajo”, dijo Concha Orvañanos directora y fundadora de la firma Yakampot.

María Montes y Camila Palacio / JDS

Al respecto, Soumaya Slim, hija del empresario mexicano Carlos Slim Helú, expresó su visión hacia la moda. “Para mí la moda es sinónimo de belleza. Al usar un aprenda estamos transmitiendo lo que somos, lo queremos que vean que somos, es representar lo que pensamos”.

Al evento acudieron personajes del ámbito editorial de estilo de vida, especialistas de moda e invitadas especiales, quienes se adentraron al contexto actual y conocieron las necesidades de una industria que continúa en crecimiento, a través de sus voceras.

Mariana de Obando / JDS

“En México tenemos una cultura muy rica, tenemos un importante trabajo manual tanto en maquila como en la parte artesanal, donde existe un legado maravilloso, igual que un mercado de lujo, sin embargo, somos una industria muy pequeña y los pequeños diseñadores tenemos grandes desafíos como el conseguir materias primas de calidad, pero en los últimos 15 años hemos sabido marcar la huella e identidad de México, y estamos creciendo”, dijo Orvañanos.

De acuerdo al nuevo informe "The State of Fashion 2024", publicado por McKinsey y The Business of Fashion (BoF), la industria de la moda ha demostrado su resiliencia en los últimos años. Sin embargo, aunque el sector experimentó un aumento de más del doble en las ganancias económicas en 2022 que en todos los años entre 2010 y 2020, con la excepción del año afectado por la pandemia, el sentimiento general sobre el futuro es incierto.

Camila Franco / JDS

En este informe, directivos de la industria de la moda de todo el mundo explican los acontecimientos más importantes para 2024.

“Por parte de los diseñadores debemos seguir luchando para que los consumidores conozcan y aprecien lo que hacemos. Es compartir el amor de lo que hay detrás de esta industria, que es justo la intención de esta plática y sobre todo, que se dé a conocer todo lo que hay en México que es grandísimo.

Pau Ramos y Mariana Casas / JDS

“Fashion Week México está haciendo grandes cosas, al igual que la Secretaría de Cultura en este sentido, y nos estamos uniendo a esta ola”, afirmó Orvañanos.