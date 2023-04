¡Feliz Día del Niño! Celebramos la imaginación y creatividad de los "peques"

El Día del Niño es una fecha muy especial para celebrar y consentir a los más pequeños del hogar. Ellos son los encargados de inyectarle alegría a nuestros días con sus ocurrencias y creatividad. Para festejar toda esa imaginación, en Círculos realizamos un divertido cuestionario con el que pudieron expresar su personalidad.

Regina, Federico y Diego Ortiz de Pinedo Torre



Federico, Regina y Diego Ortiz de Pinedo Torre / Cortesía Andrea Torres



Papás: Andrea Torre y Pedro Ortiz de Pinedo

Edades: 9,7 y 5

Los hermanos que son famosos en las redes sociales, gracias a sus divertidos videos y TikTok’s junto a la actriz Andrea Torre, que tiene su propio canal especializado en temas de maternidad, “Mamá en la Torre”, nos compartieron:

¿Cómo es un día perfecto?

Regina: “ir a Six Flags y subirme muchas veces al Superman”.

Federico: “Jugar basquetbol con mis amigos y jugar stumble guys (juego de acción multijugador)”.

Diego: “Jugar futbol con mis amigos”

¿Qué tendría la pizza más extraña del mundo?

Regina: Miel, nutella, mermelada y galletas

Federico: De queso con Oreo

Diego: Graffiti comestible, espinaca, zanahoria, Nutella y chocolate

Carlotta Odiardi



Carlotta / Cortesía Shanik Aspe

Papás: Shanik Aspe y Mauricio Odiardi

Edad: 2 años y 9 meses

La pequeña Carlotta es la primogénita de la famosa conductora Shanik Aspe, el próximo 15 de julio cumple tres años y está en la espera de que nazca su hermano menor.

Si crearas tu propio parque temático,¿Qué nombre le pondrías?

La mexicana, su mamá le dice, "oye Carlotta pero ya hay un parque que se llama así”

Carlotta: “pero no es un parque de juegos”

Si pudieras tener cualquier animal del mundo como mascota, ¿cuál sería y por qué?

Carlotta :Ninguno, prefiero los de juguete. Un león me puede morder.

Bama Montes

Bama Montes / Cortesía Crista Montes



Mamá: Crista Montes

Edad: 7 años

La pequeña "influencer", cumplirá ocho años en junio. En su cuenta de Instagram acumula más de 70 mil seguidores con quienes comparte su día a día. Es sobrina de la actriz Gala Montes.

¿Cómo crees que será el mundo en un futuro?

Sería más bonito que las personas ya no tiraran basura en el mar, siento que el aire no estará tan contaminado, siento que las personas ya serán más buenas.

¿Si tuvieras un parque temático cómo sería?

Acuático, el parque acuático de los animales fantásticos.

¿Si fueras chef que cocinarías?

Una salsa de tomate con albóndigas y spaghetti y le pondría mucho queso alrededor para que sepa rico.





Diego Langarica

Diego Langarica / Cortesía Josette Carbajal



Edad: 11

Papás: Josette Carbajal y Alejandro Langarica

Diego es fanático del futbol, de grande quiere ser el nuevo Messi mexicano, pues admira profundamente al jugador argentino y su equipo favorito es el Barcelona.

¿Si te fueran a conceder tres deseos, qué perderías?

Que los pobres ya no sean pobres, que puedan vivir en mejores condiciones. Mi segundo deseo sería que no haya ladrones y el tercero ser un futbolista profesional.

¿Cómo será el mundo en el futuro?

Con autos que se manejen solos, con robots que hagan cosas por nosotros y casas inteligentes con reconocimiento facial para abrir la puerta.

¿Qué mascota te gustaría tener?

Un hámster para asustar a mi papá.

Benjamín Espinosa

Benjamín Espinosa / Cortesía Lookmgmt

Edad: 11 años

El pequeño actor y modelo que actualmente forma parte de la agencia de talentos Lookmgmt, ha participado en varios proyectos como la serie de Netflix “Reputación dudosa” y ha modelado para el Fashion Fest de Liverpool en su versión kids.

¿Si fueras chef qué platillo cocinarías?

Un puré con carne asada

¿Cómo es un día perfecto para ti?

Que no llueva, con mucho sol y estar relajado

¿Si te pudieras cambiar tu nombre lo harías?

No, me gusta como me llamo y no me lo cambiaría

Lucianna Rojas

Luciana Rojas / Cortesía Mayra Rojas

Mamá: Mayra Rojas

Edad: 8 años

La pequeña Lucianna durante la pandemia adoptó a un gato que nombro “Covid”, por la época que en ese momento se estaba viviendo. A su corta edad imagina el mundo del futuro al revés.

¿Si tuvieras un parque de diversiones que tendría?

Un área de gatitos para que los niños puedan jugar con ellos y darles de comer

¿Cuáles serían los tres deseos que pedirías?

Que mi hermano sea buena onda, que mi gatito "Covid" sea humano y yo adulta

¿Te gustaría cambiarte el nombre? ¿Cuál te pondrías?

Si y me llamaría Renata

Enzo Campos



Enzo Campos / Cortesía Lula Tena

Papás: Lula Tena y Sergio Campos

Edad: 3.5 años

El pequeño Enzo es hijo de la Fashion blogger Lula Tena, acaba de estrenarse como hermano mayor y está muy feliz. Le gusta nadar y estar en la playa

El mundo del futuro tendría

Mucha nieve, naves espaciales, mucha luz y muchos dulces.

Si pudieras tener un animal salvaje de mascota tendrías

Un tigre, me gusta como ruge y que parece peluche

¿Cómo sería la pizza más extraña?

Machacada y toda revuelta para no poderla morder.