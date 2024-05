Inclusión y amor por la lectura en los niños: mensajes del escritor Gabriel Rivera-Barraza

“Mil gracias por Isaac Tenoch y la noche del colibrí. Es un libro fantástico, lleno de historia, amor y aventuras. Escrito en una forma que lo hace mágico. Los niños y los adultos lo van a adorar”, dice en el prólogo del libro la diseñadora venezolana Carolina Herrera.

El narrador y autor, Gabriel Rivera-Barraza, llevó a cabo la presentación de su obra Isaac Tenoch y la noche del colibrí, la noche de ayer en el auditorio Jaime Torres Bodet, del Museo Nacional de Antropología e Historia, de la Ciudad de México, junto a del ilustrador del libro, Héctor Valdivia; John Conner, director de la editorial Breaking the Barrier, Inc; y el actor Mario Alberto Hernández.

Alejandra Cervantes Mascareño / Foto: Cortesía

Durante la presentación, que tuvo como maestra de ceremonias a Alejandra Cervantes Mascareño, recién nombrada directora de Papalote Museo del Niño, se resaltó la importancia cultural que Isaac Tenoch y la noche del colibrí ha tenido entre sus lectores en Estados Unidos y en España, países en donde ya se dio a conocer, contando con muy buena respuesta entre el público hispano.

Según su autor, el contenido tiene como principal objetivo, inculcar en los pequeños el deseo por la lectura, además de mostrarles parte de la cultura mexicana, pues la trama se desarrolla en el estado Durango, lugar donde nació Gabriel Rivera-Barraza.

En el evento se dio lectura de algunos pasajes del texto, los cuales, tuvieron el acompañamiento musical, del guitarrista Edu Espinal.

Nick Barnette y Oscar Madrazo / Foto: Omar Flores / El Sol de México

Isaac Tenoch y la noche del colibrí cuenta con dos prólogos, realizados por mujeres que han tenido un trascendente lugar en la vida y trayectoria de Gabriel Rivera-Barraza y por quienes mantiene una profunda admiración: la diseñadora Carolina Herrera; y la periodista México-norteamericana María Elena Salinas.

El libro tuvo una primera presentación en noviembre pasado, en Casa de México, en Madrid, España; seguida del Museo Nacional de Antropología e Historia, en la Ciudad de México; siendo la siguiente en Nueva York, ciudad donde reside Gabriel, y en donde se tiene contemplado presentar su versión en inglés.

Fernanda Ramos, Elisa Haro y Juan Aquino / Foto: Omar Flores / El Sol de México

“También estamos pensando la posibilidad de presentarlo en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Jalisco, pues, como todos sabemos, es una de las más importantes del mundo. Queremos hacer también lo propio en Buenos Aires, Argentina; y otras ciudades de Estados Unidos, Latinoamérica y España”, mencionó Gabriel Rivera-Barraza.

Viviana Parra y Marinar Turati / Foto: Omar Flores / El Sol de México

Otra posibilidad que el autor contempla es su incursión en el cine o streaming, a través de una saga de películas o serie.

Sobre el Autor

Nacido en Durango, México, Gabriel Rivera - Barraza es un dedicado narrador que cree en el poder transformador de la literatura. Con Isaac Tenoch y la noche del colibrí, Gabriel se ha embarcado en la misión de inculcar orgullo, conocimiento y ambición en los corazones de los lectores jóvenes.

Gabriel Rivera-Barraza / Foto: Omar Flores / El Sol de México

A través de sus palabras, imagina un mundo donde los sueños florecen y las culturas se unen, todo dentro de las páginas de una única y mágica historia. Gabriel es también autor de NUEVO NEW YORK, un libro anterior que figuró en reseñas de importantes medios impresos internacionales: The New York Times, W Magazine, Vogue US, Vogue Brasil, Vogue México y The Guardian, entre otros.

