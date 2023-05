Johanna Elías Slim, exhibe su talento en la fotografía

Johanna Elías Slim, hija del empresario Arturo Elías Ayud y Johanna Slim, presentó su primera exposición fotográfica de manera privada, donde se exhibieron 22 piezas que fueron captadas a lo largo de distintos viajes que realizó por diversas ciudades del mundo como Islandia, Florencia, Rwanda, Nueva York y Ciudad de México.

"Todo empezó desde chica, cuando tuve mi primera cámara, siempre quería estar capturando momentos y aunque lo hacía como un hobby, a partir de la venta de mi primer cuadro se ha vuelto mi profesión y hoy, es mi proyecto profesional", comentó la autora de "Experiencias plasmadas", la muestra que se presentó en Casa Hotbook y que próximamente será exhibida dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Johanna y Arturo Elías Slim y Arturo / JDS

Destacó la importancia de mantener espacios que impulsen el arte, a través de los diversos organismos y de las herramientas que hoy en día se tienen, como la tecnología. “Esto ayuda a llevar los sentimientos del autor a las personas y junto con ello, elevar la trascendencia de cada trabajo”, dice Slim.

Arturo Elías Ayub y Joanna Slim / JDS

Y agrega, "en un inicio me veía como directora de Marketing, e incluso cuando me gradué, recibí ofertas tal y cómo las había pensado, sin embargo, mi pasión y lo que me mueve es la fotografía. Cada vez creo más en este proyecto y me encantaría en un futuro abrir galerías alrededor del mundo, conocer diferentes lugares del mundo y compartir mi arte con distintas personas", expresó Johanna sobre su futuro profesional.