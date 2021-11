JoJo Siwa deja los looks de niña pop

A partir de su éxito y fama obtenidos del reality show Dance Moms en el que participó desde que tenía 6 años, la bailarina y cantante Jojo Siwa se ha convertido en toda una controvertida influencer. A sus 18 años ha dado mucho de qué hablar no sólo por su gran talento, que actualmente demuestra en el reality Dancing with the stars sino por su relación con la también influencer Kylie Prew.

Después de que anunció su "salida del clóset" en febrero 2021, su noviazgo sólo duró nueve meses, ya que, como explicó la bailarina, el hecho de vivir en ciudades distintas resultaba muy complicado para ambas.

Cantante Jojo Siwa. Foto: AFP

Todavía no tengo que hablar de esto públicamente, y sí rompimos. Pero, literalmente, sigue siendo mi mejor amiga

Pero esto no ha sido impedimento para lucir su nueva imagen con la que demuestra que ahora es toda una señorita elegante y sofisticada dejando a un lado sus looks en rosa, tenis y chamarras tornasol. Así lo demostró en la pasada alfombra roja de los American Music Awards 2021 donde apareció con vestido negro con un elegante escote que dejaba ver sus hombros. El diseño incluía transparencias en la falda confeccionada en tul, look que complementó con una trenza hacia atrás.

Ahora JoJo se prepara para competir por el codiciado trofeo de la bola de espejos en la final de la temporada 30 de Dancing With the Stars el próximo 22 de noviembre, pero sin duda ha roto esquemas al ser la primera concursante en competir con una pareja del mismo sexo, Jenna Johnson.