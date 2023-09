Kim Kardashian y Doria Ragland, fueron captadas juntas en evento benéfico de Los Ángeles

Por quinta ocasión se celebró la gala benéfica de la asociación sin fines de lucro This Is About Humanity (TIAH, por sus siglas en inglés), cuya misión es velar por el bienestar de las comunidades en la frontera entre Tijuana y Estados Unidos.

Asimismo, la organización fundada en 2018, trabaja para brindar apoyo a refugios para menores, mujeres, familias y la comunidad LGBTQ en la zona. Su labor incluye proporcionar vivienda, servicios legales y necesidades básicas a aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

El evento que ya se ha convertido en toda una tradición, también celebró la diversidad culinaria de otras partes de Estados Unidos, con la participación de talentosos chefs de la comunidad latina en el país; Wes Avila, Ellen Bennett, Octavio Olivas y otros chefs presentaron su creatividad y su compromiso con la causa humanitaria.

Además, los chefs David Alarcón, Roberto Alcocer, Janina Garay y Diego Hernández, entre otros, fueron liderados por Javier Plascencia, para presentar platillos inspirados en la gastronomía latina.

De acuerdo a la organización, los fondos recaudados serán destinados a apoyar la cocina de ayuda alimentaria de la fundación Tijuana Sin Hambre, que sirve alrededor de dos mil 500 comidas al día en refugios para migrantes, a menores de edad y comunidades vulnerables en la frontera entre Estados Unidos y México.

“La misión de This Is About Humanity es unir a las personas en torno a un objetivo común: brindar apoyo a las comunidades vulnerables y crear conciencia sobre la situación migratoria en el norte de México”, se lee en su sitio web.

La velada que se realizó en la residencia de Zoe Winkler, fundadora del proyecto, reunió a grandes personalidades entre los que destacan Jeff Bezos,Eva Longoria, Renata Notni, Diego Boneta, Pepe Bastón, Gloria Kellett , Kimora Lee Simmons, Rachel Zoe, Darcy Carden, Jordana Brewster, Henry Winkler, Kris Jenner, Kim Kardashian y Doria Ragland, mamá de Meghan Markle, quienes fueron captadas juntas durante la cita filántropa.

Para la ocasión, Kardashian lució un vestido largo negro de manga larga de la firma Alaïa de la colección de otoño de 2023, que combinó con botas de tacón alto y accesorios de Chanel, que incluían una gargantilla de cadena dorada y un bolso de cuero acolchado.

Mientras que la suegra del príncipe Harry, eligió un vestido corte A con estampado en colores dorado, amarillo, naranja y rosado, y manga tres cuartos, mientras que la matriarca del clan Kardashain-Jenner llevaba un total look en blanco con pantalón acampanado y una blusa de plumas.