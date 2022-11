Letty Coppel y Pedro Literas se dan el “sí” ante el altar

Pueblo Bonito Sunset Beach en Los Cabos, Baja California, albergó a más de 200 invitados para celebrar la unión matrimonial entre Letty Coppel y el prestigioso cirujano plástico de origen argentino Pedro Andrés Literas.

La tarde estuvo llena de sorpresas, dando inicio con la recepción de bienvenida donde una valla humana conformada por amigos y familiares de los novios acompañaron a Letty Coppel en su recorrido rumbo a la terraza donde se realizó la ceremonia nupcial.

Ernesto, Letty y Letty Coppel / Cortesía IQPR

Este emotivo recorrido lo realizó del brazo de su padre Ernesto Coppel Kelly, mientras su hija, Letty Mestre, amenizaba la recepción con la canción Can't Help Falling In Love de Elvis Presley. En punto de las 17:30 horas, el atardecer de Los Cabos fue testigo de la ceremonia matrimonial celebrada por la life coach Alicia Maestre, quien compartió unas palabras dedicadas a la joven pareja.

Como parte de las bendiciones de esta ceremonia, la madre de la novia, Letty Coppel, dio lectura a un emotivo pasaje bíblico Si no amo, nada soy, de la primera carta del Apóstol San Pablo a los Corintios, que señalaba la importancia de la comunicación, el amor y el compromiso de pareja.

Letty y Pedro / Cortesía IQPR

Por su parte, el padre de la novia, Ernesto Coppel, dirigió unas breves palabras al matrimonio, recordándoles que todos los desacuerdos matrimoniales tienen solución mientras así se desee, y resaltó la importancia de construir una relación sólida, además de asegurarles la mayor de las felicidades.

La novia con su hermana Bárbara Coppel / Cortesía IQPR

La ceremonia continuó, mientras los novios sorprendieron a todos los presentes, sellando su compromiso con dos significativos regalos de pareja. Pedro reafirmó su compromiso de matrimonio obsequiándole unos pendientes de doble diamante de la marca Cartier, “este obsequio simboliza que cada uno tiene su propio brillo y felicidad, y podemos brillar individualmente en la vida, el uno sin el otro, pero que hemos decidido estar juntos para unir nuestros brillos y que nuestra vida sea mucho más plena”, declaró el novio.

Letty le regaló un Rolex, “este reloj es para que recuerdes el tiempo que pasamos cuando nos conocimos, el tiempo que estuvimos separados en la pandemia, esos cuatro meses fueron como meses sin respirar, el tiempo cuando nos rencontramos, que fue hermoso, el tiempo cuando convivimos con nuestros hijos y el tiempo que nos queda por delante, el tiempo que quiero construir contigo, you and me against the world, tú y yo unidos para construir una vida llena de amor, felicidad y respeto, te amo”, afirmó la novia.

La familia Coppel / Cortesía IQPR

El festejo de celebración dio inicio en punto de las 18:30 horas, donde los abrazos, cariños y los buenos deseos no se hicieron esperar por parte de la familia iniciando por los padres de los novios, Ernesto Coppel, Letty Coppel y María Soledad, madre del novio. Entre los familiares destacados se hicieron presentes Alejandro Hank y su esposa Bárbara Coppel, José Luis Mogollón y su esposa Hayley Coppel, los hijos de la novia Alec, Andrea, Alain, Letty y Ernesto Mestre Coppel, además sus sobrinos Hayley, José Luis Jr. y Nicole Mogollón, quienes se mostraron entusiastas en todo momento.

Después de la unión matrimonial, los esposos invitaron a los asistentes a disfrutar de un cóctel previo a la cena, realizado en el jardín con una espectacular vista al mar del Pacífico, entre los cuales se encontraban la afamada diseñadora y artista plástica Sonia Falcone, Paulina y Carolina Coppel primas de la novia, Tania Clemesha mejor amiga de Letty, Paula Pelayo, Laura Turner, Ana Sponda, Bibi Kuri, Lovi Rocha, Beatriz Ruiz, Maken Costa, Victoria Lacroix, Constanza Olivera, Emma de Ruiz, Laura Zuñiga, Marcus Kronemeyer y Javier García, mismos que recibieron desde el jardín hasta la pista al nuevo matrimonio, mientras Jesús Navarro vocalista los acompaño cantando Pero te conocí, al finalizar la canción, la pirotecnia alrededor de la pista se hizo presente.

Los invitados / Cortesía IQPR

La noche transcurrió y los asistentes pudieron degustar en una cena íntima de tártara de atún, crema de espárragos blancos, Short Rib con puré de papa y verduras del huerto y pastel de zanahoria o New York cheesecake, menú preparado especialmente por la chef Gabriela Sanz. Al momento de partir el icónico pastel, los fuegos artificiales iluminaron el cielo de Los Cabos con la canción Personal Jesus - Depeche Mode, y así abrieron la pista de baile para todos los invitados.

A la gala acudieron 200 invitados / Cortesía IQPR

Cabe mencionar, que el éxito de este acontecimiento fue posible gracias a la supervisión de Letty y Pedro, que a pesar de contar con el apoyo de una wedding planner, cuidaron hasta el más mínimo detalle para que su boda fuera inolvidable para ellos y todos los asistentes. La feliz pareja se fue de luna de miel a Bora Bora, joya de la Polinesia Francesa.