Louis Vuitton y otras grandes figuras que están haciendo donativos a Ucrania

En el marco de su asociación a largo plazo con la UNICEF la firma de lujo Louis Vuitton sigue cumpliendo con su promesa de ayudar a los niños y familias vulnerables, es por eso que anunció la donación de un millón de euros (1,1 millones de dólares) para ayudar a los niños ucranianos afectados por la guerra.

"Se donará un millón de euros de manera inmediata a Unicef para ayudar a los niños y las familias afectados por el conflicto en Ucrania", declaró la firma en un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram, asociándose así a otras iniciativas en ese sentido como a las marcas Balmain, Balenciaga y el holding de lujo Kering.

"Millones de niños y sus familias se enfrentan a un peligro inmediato. Por ello la firma se compromete a apoyar la intervención de emergencia de Unicef en el terreno y respondiendo rápidamente”, se agregó.

Esta no es la primera vez que la maison y el conglomerado de lujo francés LVMH, al que pertenece, se solidariza antes fuertes problemáticas y situaciones.

A inicios de la pandemia anunció la compra de 10 millones de mascarillas procedentes de China: "LVMH ha conseguido asegurar una orden de compra con un proveedor chino para la entrega de 10 millones de mascarillas en Francia en los próximos días", se mencionaba en el comunicado que emitió en ese momento.

Artistas también se unen a la causa

En medio del conflicto Rusia-Ucrania la actriz Mila Kunis conocida por interpretar a Jackie Burkhart en That 70′s Show anunció que ella y su esposo Ashton Kutcher harán un donativo de 3 millones de dólares a refugiados ucranianos que han llegado a países europeos.

La nacionalizada estadounidense pero nacida en Ucrania a través de un video de YouTube dijo sentirse identificada y preocupada por la situación aclarando que la población ucraniana es fuerte pero que de igual modo se les debe apoyar.

La pareja de Hollywood, Ryan Reynolds y Blake Lively, también decidieron realizar un generoso donativo de 1 millón de dólares a la causa.

Los actores lograron igualar las donaciones hechas a la agencia de refugiados de las Naciones Unidas en menos de 24 horas hasta llegar a la meta.

"En menos de 48 horas, se alcanzó su generoso aporte de 1 millón para brindar ayuda vital, protección y esperanza a los ucranianos desplazados. Este increíble obsequio ha ofrecido esperanza a las familias en sus inciertos viajes hacia la seguridad", tuiteó USA for UNHCR.

