Luis Gerardo Méndez, anfitrión de subasta a favor del medio ambiente

En un esfuerzo por promover la cultura del cuidado del medio ambiente, 22 artistas plásticos de diversas corrientes intervinieron la botella de un conocido mezcal, con el objetivo de enviar un importante mensaje sobre dar segunda vida al vidrio a través del reciclaje como parte de la iniciativa “This is not the End”.

Elsa Ladrón y Claudia Rossette / Fotos Romina Solis / El Sol de México

La presentación de las piezas se llevó a cabo en LS/Galería, donde se subastaron las creaciones de Arnaldo Coen, Arno Avilés, Arturo Buitrón, Betsabeé Romero, Crisitna Kahlo, Eugenia Benavides, Erick Meyenberg, Ermilo Espinosa, Heriberto Quesnel, Jesús Lugo, Jesús Mayagoitia, Laura Rosete, Luis Argudi, María José Lavín, María José Romero, Paloma Torres, Paola Amodio Romero, Paul Nevin, Rafael Gaytán Legarreta, Sabino Guisu, Saul Kaminery Vanessa García.

Paola Amor y Diego Varroza / Fotos Romina Solis / El Sol de México

El proyecto fue creado en colaboración con la firma Ojo de Tigre, de la cual el actor mexicano Luis Gerardo Méndez es socio, y se une a una importante causa promoviendo el reciclaje y el arte como vehículos de cambio, en un país donde solo se recicla el 12% de los más de 2.5 millones de toneladas de envases de vidrio desechados anualmente.

Sarah Bustani y Barbie Montero / Fotos Romina Solis / El Sol de México

De acuerdo con datos publicados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), el vidrio es un material 100% reciclable, y es crucial tomar medidas para mejorar esta situación y evitar el crecimiento del desperdicio para lograr un impacto aún mayor.

Las botellas fueron creadas a partir de una amplia gama de estilos estéticos, formas, texturas y colores. Los Invitados relacionados con el mundo del arte, coleccionistas y empresarios presenciaron cómo la botella estrella de la noche se subastó por una cantidad de 30 mil pesos.

Las botellas fueron subastadas al mejor postor / Fotos Romina Solis / El Sol de México

Ojo de Tigre, LS/Galería y los artistas destinaron un porcentaje de lo recaudado durante la exhibición de la botella para Fundación Vuela, que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los niños con cáncer y sus familias durante todo su tratamiento, brindando apoyo médico, humano, y económico de acuerdo con sus necesidades.