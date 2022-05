Manuel Velasco y Anahí en encuentro ecuestre de alta gama

El Longines Global Champions Tour México 2022, catalogado como el mejor evento de salto ecuestre del mundo, se llevó a cabo con éxito este sábado en Campo Marte de la Ciudad de México, donde el jinete multicampeón de Juegos Olímpicos, Ludger Beerbaum, se proclamó campeón en lomos de Mila.

La representación nacional quedó a cargo de Arturo Parada, Nicolás Pizarro, Paola Amilba y Patricio Pasquel, quienes tuvieron una participación notable ante una sede abarrotada.

Carlos Hank, Marcos Ramírez, Armando Rodal, Eduardo Sánchez Navarro / Foto JDS

Como cada año destacados personajes de la sociedad mexicana se dieron cita en esta justa ecuestre donde disfrutaron de un emocionante encuentro.

Daniel Goñi y Silvia Rojo / Foto JDS

Entre los invitados se encontraban Manuel Velasco acompañado de su esposa Anahí, Antonio y Antonio Chedraui, Daniel Goñi y Silvia Rojo, Carlos Hank, Vanessa Huppenkothen, Sofía Aspe, Luis Peyrelongue, Eduardo Sánchez Navarro entre otros asistentes.

Manuel Velasco y Anahí / Foto JDS

Beerbaum, cuatro veces monarca olímpico y bicampeón mundial, recitó una buena actuación al demostrar su estilo y jerarquía en su monta con un registro de 44.51 segundos, y dejar en el segundo y tercer puesto a los irlandeses Denis Lynch (Brooklyn Heights) con 44.56 y Michael Duffy (Zilton SLZ) con 44.59.

Graciela González y Carlos Hank Rhon / Foto JDS

Mientras que el mexicano Arturo Parada (Pandora) fue el mejor ubicado en el sitio 20 con un registro de 80.11 segundos con ocho penalizaciones, mientras que el olímpico de Londres 2012, Nicolás Pizarro (Pia Contra) se fue a la plaza 25 con 82.21 segundos y 12 penalizaciones.

Patricio Pasquel / Foto JDS

En tanto que Patricio Pasquel (Babel) se quedó con el puesto 29 con 81.10 segundos y 16 penalizaciones, mientras que Paola Amilibia fue 31.

Vanessa Huppenkothen / Foto JDS

Beerbaum no tuvo impedimento para mostrar por qué es el actual líder de la competición; en sus actuaciones mantuvo su nivel en lomos de Mila. “Estamos muy contentos, no hay motivo para no estar así. Me gusta México”, dijo el también seis veces campeón europeo.

Antonio y Antonio Chedraui / Foto JDS

No fue para menos, ya que, en la grama del Campo Marte, Beerbaum se entregó a su estilo, un vaivén cadencioso en cada uno de los 13 obstáculos. Hasta la valla más complicada la hizo fácil, pues no dudó en adueñarse el escenario.

Beerbuam, se mostró feliz por el título en México, el cual lo hace ser el mejor jinete en la actualidad, y espera seguir con los triunfos en las demás etapas del serial del LGCT de este año.

Sofía Aspe, Alejandra Aparicio y Mónica Fallon / Foto JDS

En este evento, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), tiene presencia con dos competencias: Trofeo CONADE de equitación 1.15 metros, que se efectuó el pasado jueves, con las destacadas actuaciones de los juveniles mexicanos, donde Emiliano Gutiérrez se proclamó campeón.

Luis Miguel Moreno y familia / Foto JDS

Hoy se llevará a cabo la última fecha del evento, donde se realizará el segundo Trofeo CONADE 1.35 metros, evento que comenzará en punto de las 8:00 horas.

Nicolás Pizarro / Foto JDS

Fuente: Gobierno de México