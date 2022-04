Memo  Ochoa y Gio dos Santos, dos futbolistas con mucho estilo

Con gran afluencia de invitados y celebridades, se llevó a cabo la clausura del Mercedes-Benz Fashion Week Mexico City en el piso 40 del hotel Sofitel de la Ciudad de México.

Fueron seis desfiles a lo largo del día y al que acudieron caras conocidas de diferentes ámbitos, entre ellos los futbolistas mexicanos Guillermo Ochoa y Giovanni dos Santos.

JONATHAN, GIO Y EDER DOS SANTOS / Foto Adrián Vázquez

El arquero de la selección mexicana fue acompañado de su esposa la modelo Karla Mora, ambos fueron los invitados de honor al desfile de Anuar Layon que presentó su colección Dreams.

Memo nos contó que esta fue la primera vez que asistía a un desfile de modas y que estaba ansioso de vivir la experiencia, “ nunca había venido a un espectáculo como este, no soy muy de moda pero gracias a mi esposa ya lo estoy entendiendo”.

REGINA PAVÓN, CECILIA DE LA CUEVA Y KARLA DIAZ / Foto Adrián Vázquez

También dijo que no conocía la propuesta del diseñador, sin embargo, por lo que había leído sobre él, “estoy seguro que me gustará, además es muy mi estilo, soy muy urbano, de jeans, de t-shirts, y sneakers, pero también Karla me ayuda y ya hasta me siento experto”, entre risas comentó.

Al evento que ya es todo un acontecimiento y que a lo largo del tiempo se ha convertido en el favorito de muchos, asistieron también varias famosas entre ellas las actrices Regina Pavón, quien visitó un look de la nueva colección del diseñador Benito Santos.

IVÁN AMOZURRUTIA Y JIMENA VILLANUEVA / Foto Adrián Vázquez

“Me ha parecido increíble la pasarela, es una gran labor la que han hecho los mexicanos en esta industria, y todos los desfiles a los que he venido, me han encantado las colecciones”, nos contó.

Otra de las invitadas fue Karla Díaz, quien también lució un atuendo de la colección del diseñador tapatío, “estoy muy feliz de portar este look, me encantan los diseños de Benito, creo que siempre ha sacado prendas muy novedosas, cuida los detalles, además son diseños muy femeninos, románticos con los que me siento identificada”, dijo.

GRETTELL VALDEZ / Foto Adrián Vázquez

También vimos a la modelo mexicana Mariana Zaragoza, Martha Cristiana, Ana Jimena Villanueva, Iván Amozurritia, Sara Maldonado, a los diseñadores Daniela Villa, Victor Olmos y Ali Flores, quienes apoyaron a sus colegas.

Por su parte, el delantero mexicano, Giovani dos Santos asistió al desfile de Lorena Saravia, acompañado de sus hermanos Jonathan y Éder.