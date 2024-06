Papás solteros, la misión más importante en un mundo diverso

Trámites legales, procesos que parecían interminables; Emilio Guerra siempre estuvo en contra de cualquier manipulación genética, es decir, elegir que fuera niña o niño, o que tuviera los ojos azules, simplemente quería que naciera sano o sana y sin ninguna cuestión hereditaria negativa.

El óvulo estaba listo, y el paso siguiente sería conocer a quien donaría el vientre, a la mujer que haría posible el proyecto de vida con el que alcanzaría una de sus metas principales y reafirmar que, “siempre supe que era capaz de dar mucho como padre y ahora soy feliz, no he encontrado el amor y eso no me importó para lograrlo”. Así nació el pequeño Emilio, “Milo, como le dice de cariño su papá y toda la familia que lo apoyó en su decisión.

Emilio, un papá ejemplar / Foto: Cortesía Emilio Guerra

Emilio Guerra es maestro, y dirige una escuela, confiesa que su vida como papá soltero es todo un desafío lleno de aprendizaje que “Milo”, ahora ya de cinco años, le ha dejado.

“Toda la vida quise tener un hijo y las cosas se dieron de una manera distinta, fue por vientre subrogado y fue maravilloso, tuve mucho apoyo de mi familia para llevar a cabo esta decisión como papá soltero.

“Todo el proceso lo llevé a cabo en El Salvador donde nació. Fue con mi carga genética y compré un óvulo. Te dan un catálogo de quien podría ser la mamá donante, allá está todo estipulado bajo las debidas normas y estructuras legales correspondientes”, afirma Emilio.

➡️ Para celebrar el día del padre, lee nuestro suplemento especial #FinD dedicado a esta efeméride

Dice que antes de tomar una decisión así, es muy importante que se elijan lugares perfectamente establecidos por muchos aspectos de seguridad, “tanto en cuestión reglamentaria, como de los procesos que se realizan en cuanto al tipo de carga genética que pueda tener el bebé, porque uno conoce la propia, pero no el otro 50 por ciento de la carga. Como sabemos todo se hereda genéticamente: actitudes, enfermedades… y obviamente verificar también el tipo de embarazo de la persona que te va a poyar con la subrogación, que sea una persona sana que demuestre que haya tenido una buena alimentación, que no haya existido nada que pueda afectar al crecimiento del niño, que tenga seguro, que la persona tenga una alimentación sana, y que todo esté protegido bajo el marco legal correspondiente”.

Emilio se dejó consentir en su día / Foto: Omar Flores

Además, cuenta que la persona que dona el óvulo no se conoce, “sólo ves las características físicas de ella, sus abuelos y sus papás, etc… Hay un resultado de diabetes, cáncer, u otras de enfermedades crónico degenerativas como Parkinson o Alzheimer, donde compruebas que no las haya tenido. A la persona que te apoya con el vientre, la conocí dos veces, primero cuando hicimos el trato y después a los siete meses para saber cómo va el embarazo. Normalmente hay características similares a las de uno. En este caso, ella es mamá, está casada, es una persona joven que puede criar y tener hijos. La empresa debe ofrecer seguridad de que el bebé que va a tener esté sano, son cuestiones de mucha seguridad.

“Milo” nació en El salvador, pero al ser hijo de un mexicano, obtiene la nacionalidad del padre. “Lo registras en la embajada y llevas a cabo todos los procesos para la nacionalización”.

Convocados por la firma de mezcal artesanal, Oro de Oaxaca, Emilio Guerra y tres papás más se dieron cita en ll Barbiere, para un cambio de look con el que celebrarán su día con mucho estilo. Ellos fueron Bobby Domínguez, Rubén Aragón, Francisco Castañeda y Héctor Salazar.

Bobby Domínguez

El empresario de 45 años, continúa con su negocio relacionado con la movilidad en la ciudad. Es padre soltero y para él, esto en la actualidad no significa una complicación. Su responsabilidad con la pequeña Carlotta, quien nació de su relación de cinco años con la modelo Tania Ruiz, le ha cambiado la vida.

Bobby Domínguez con Carlotta / Foto: Cortesía Bobby Domínguez

“En mi caso la separación con mi pareja no fue complicada, no llevamos súper bien hasta el día de hoy, estamos la mitad del tiempo cada uno con Carlotta, y puedo decir que estoy por completo presente en su vida. Tengo un vínculo muy especial con mi hija, siempre hemos sido muy afines puedo contar un montón de anécdotas junto a ella, como en una ocasión estaba en un restaurante y me acuerdo que estaba jugando por todos lados pero en vez de regañarla me puse a jugar con ella.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“Hemos viajado mucho juntos. El ser papá me transformó de manera mágica, siempre he dicho que la paternidad es la oportunidad que te da la vida para ser mejor persona cada día, porque conlleva la responsabilidad de transmitir el mundo a través de tus ojos a una pequeña persona, entonces pues ¿qué le dices?, ¿cómo se los muestras? Pues trabajando en uno mismo para darle lo mejor a los hijos que al final es lo que siempre van buscar, calidad de tiempo de nosotros, el mayor legado que le dejo es ser una mujer segura, que persigue sus sueño, educada, agradecida, solidaria, cordial, humana, sensible artista, le gusta mucho cantar”.

Ser papá, le cambió la vida / Foto: Cortesía Bobby Domínguez

Sobre qué es lo que le preocupa del futuro para Carlotta, dice, “estoy muy contento con su educación, ha sido muy buena con una comunidad muy al tanto de actividades deportivas una cultura abierta y consciente, eso les da mucho mundo.

“Lo que me preocupa del futuro, son las posibles luchas por los recursos naturales, el cambio climático, los cambios en la ciencia, todo esto. Estamos preparados para los cambios tendremos retos y oportunidades, y la tengo que preparar para lo que viene”.

Bobby mantiene un look relajado con cabello largo / Foto: Omar Flores / El Sol de México

Francisco Castañeda

A sus 41 años, es modelo, actor e instructor de ejercicio funcional y papá de Valeria de 16 años.

Para él, la ruptura de pareja significa algo de salud mental para los involucrados, “si no estás a gusto con una persona, debes de hacerte a un lado; llega un momento en que los seres humanos cambiamos nuestra forma de ser, de ver las cosas y nos llegamos a distanciar, por lo que la separación a veces es inevitable.

“Nosotros terminamos muy bien. Valeria se sigue llevando bastante bien con toda la familia, con mis tíos y con mis abuelos, de hecho los frecuenta más a ellos que a mí”.

Paco disfruta del tiempo completo con Valeria / Foto: Cortesía Francisco Castañeda

Sobre la educación dice, “el tiempo que le debes a la educación y sobre todo ahora con las redes sociales, debe ser muy completo, considero que los dos deben estar al tanto de los hijos, los hombres a veces sólo proveen, pero debemos involucrarnos de manera igualitaria en todos los aspectos los dos”, Francisco agrega que, “el papá es mas consentidor con las niñas porque es su princesa, pero por lo regular, suelen crear un vinculo especial con la mamá”.

Describe que Valeria logra crear en él mucha seguridad y confianza, ya que “es muy madura, hemos dejado que ella también tome sus propias decisiones”.

Su cabello ondulado resalta con el estilo "taper fade" / Foto: Omar Flores / El Sol de México

Sobre el futuro de las nuevas generaciones confiesa que, “me preocupa mucho, y el de todos nosotros, y no sólo de México sino del mundo en general, en cuestión de la política, la contaminación, el cambio climático y otros temas”.

Héctor Salazar

Con experiencia en 20 años dentro de la industria de vinos y licores, es director de una agencia dedicada a restaurantes y bares. Es papá de dos niños Isabella, de seis y Diego de cuatro años.

“La generación que me tocó vivir y a muchos de nosotros, estuvo basada en una educación alejada de la tecnología, era de jugar en la calle con los amigos, estar más tiempo al aire libre con la bicicleta, jugar futbol, practicar deportes y con lo que estamos viviendo actualmente, nos damos cuenta de que los niños ya nacen sabiendo cómo funciona una computadora.

Héctor Salazar hace un llamado a los padres para poner más atención al contenido que ven los hijos en redes sociales / Foto: Cortesía Héctor Salazar

“Muchas veces los dejamos solos frente al monitor, pero debemos poner mucho más atención en su contacto con las redes sociales en cuanto a desinformación y contenido. Hay que motivarlos a que salgan al aire libre que no estén todo el tiempo pegados al celular o a la computadora, pero algo que quiero destacar, es que es fundamental que como padres pongamos el ejemplo porque en muchas ocasiones nos la pasamos igual y eso puede influir en ellos de manera importante”.

Héctor eligió un corte desvanecido y barba rebajada / Foto: Omar Flores / El Sol de México

Como padre soltero, piensa que “al final, cuando tú y tu pareja llegan a un punto en donde ya no están en lo mismo, seguir ahí que como antes se decía que por lo niños, no ayuda en nada. En lo individual podemos darles lo mejor a ellos. Como padre soltero también te enfocas más en ellos y pones más atención en cosas que no desvíen su atención”.