Puedo tocar el cielo con la punta del dedo: Valerio Vela

SAN JOSÉ DEL CABO. A sus 46 años, el amor ha llegado a la vida de Valerio Vela, un artista plástico con síndrome de Down, que quiere difundir su talento e informar al público todo sobre el mundo que rodea a las personas que viven en su misma condición.

Originario de Nápoles, Italia, Valerio además de pintar, es un experto nadador, habla español, italiano e inglés, también es cantante y se confiesa un eterno romántico.

"Actualmente me inspira todo el amor de familia, además de estar con esta nueva criatura de mi vida (su novia Matilde). También las flores y los pájaros me ayudan a relajar mi mente. Heredé también el talento de mi mamá para cantar, y por la cultura en general, mi mamá es fantástica.

"Con esta galería que abrimos mi mamá, Luciano (un amigo) y yo, podemos exhibir nuestra obra olímpica, me siento muy contento.

"Ahora junto con la Fundación AMA crearemos un centro de síndrome de Down para crear acciones, con las que la gente pueda entender más cosas de nosotros", dice Valerio.

Bajo la dirección de Sonia Falcone, la Fundación AMA Saving the Oceans, será la encargada de llevar diversas actividades para reunir fondos para llevar a cabo su misión.

"Valerio es un joven muy talentoso, junto con Matilde son dos niños increíblemente inteligentes, él canta, baila y juntos cocinan. Ella también es artista. Mucha gente cree que no tienen esperanza u oportunidades pero no es así, esto es lo que queremos demostrar", dice Falcone.

Foto: Omar Flores | El Sol de México

En la plática con El Sol de México, Valerio expresa: "Mi novia Matilde tiene 26 años, ella tiene una edad de la que yo puedo aprender mucho, y viceversa.

"Te confieso que mi vida no ha sido fácil, pero ahora puedo tocar el cielo con un dedo, amo cantar y pintar. Me exprimo a mí mismo para expresar toda mi inspiración", afirma Valerio.

Dice que como artista, le apasionan los colores vivos, pero el negro lleva un sentido distinto.

"Yo soy amable con todos los colores, pero tengo un sentimiento distinto, el negro más que triste me hace sentir como con la moral abajo, lo uso, pero para otro tipo de obra".

Cuenta que antes de la pintura incursionó en la cerámica, mientras vivía en Italia. Después, estuvo en Inglaterra y Málaga pero además de estudiar y prepararse como artista, promovía y daba conferencias sobre lo que es el síndrome de Down.

"Gracias a mis amigos doctores que me han ayudado a hablar de este tema al mundo. Nací en Nápoles, soy bilingüe, a parte de italiano, hablo inglés y español.

"Aquí en Los Cabos conocí a Matilde, ahora vivo con ella, ya le di el anillo, fue en la playa y lloré, fue muy emocionante.

"Ya vivimos juntos, estamos conectados de corazón y mente, la boda será un poco más adelante".

Dice que sus artistas favoritos son Vincent van Gogh y Paul Cézanne, y Picasso, "este último me interesa mucho y me sorprende la forma en que logra cortar los rostros. De mexicanos no conozco mucho", confiesa.